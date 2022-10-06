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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 76'
Вест Хэм
0'
67' Желтая карточка
Лансини Мануэль
73' Желтая карточка
Огбонна Анджело
75' Желтая карточка
Делькруа Ханнес

Ход матча

46'
Дюранвилль Юлиен
Амузу Френсис
 
64'
Раман Бенито
Ашимеру Маджид
 
67'
 
Лансини Мануэль
69'
 
Пакета Лукас
Бенрахма Саид
69'
 
Скамакка Джанлука
Антонио Майкл
69'
 
Райс Деклан
Лансини Мануэль
73'
 
Огбонна Анджело
75'
Делькруа Ханнес
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 121
Андерлехт 24.8% (30)
X 30.6% (37)
Вест Хэм 44.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Вест Хэм
4.90
3.45
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
10
Версхарен
Яри
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
2
Джонсон
Бен
10
Лансини
Мануэль
12
Даунс
Флинн
33
Эмерсон
Палмиери
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
22
Бенрахма
Саид
Андерлехт
3-5-2
Вест Хэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.43
Мурильо Микаэль 2 0.29
Рафаэлов Лиор 1 0.14
Делькруа Ханнес 1 0.14
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 3 0.6
Антонио Майкл 2 0.4
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.4
Бенрахма Саид 1 0.2
Соучек Томаш 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Эмерсон Палмиери 1 0.2
Лансини Мануэль 1 (1) 0.2
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Кана Марко 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Худт Уэсли 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1
Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Андерлехт 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3. Силькеборг 5:0 Заявка 3 1 0 2 7 - 4 3
4. ФКСБ 0:5 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Вест Хэм 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Силькеборг 5:0 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ 0:5 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Андерлехт 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг 5:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ФКСБ 0:5 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Словацко Травник Михал 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Андерлехт 24.8% (30)
X 30.6% (37)
Вест Хэм 44.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Вест Хэм
4.90
3.45
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Андерлехт 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Андерлехт
24.8% (30)
Ничья
30.6% (37)
Вест Хэм
44.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
92.37% (109)
Нет
7.63% (9)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
34.7% (42)
1:1 Ничья
24% (29)
2:1 Андерлехт
21.5% (26)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Вест Хэм
4.1% (5)
2:3 Вест Хэм
3.3% (4)
2:0 Андерлехт
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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