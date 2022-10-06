Тур: 3. Стадион: Лото-парк. Зрители: 17033
0'
67' Желтая карточкаЛансини Мануэль
73' Желтая карточкаОгбонна Анджело
75' Желтая карточкаДелькруа Ханнес
0:1
79' ГолСкамакка Джанлука
82' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
90' Желтая карточкаДаунс Флинн
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
67'
73'
75'
79'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
56
Дебас
Зено
99
Силва
Фабио
15
Доусон
Крэйг
12
Даунс
Флинн
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.43
|Мурильо Микаэль
|2
|0.29
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.14
|Делькруа Ханнес
|1
|0.14
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.8
|Антонио Майкл
|2
|0.4
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.4
|Бенрахма Саид
|1
|0.2
|Соучек Томаш
|1
|0.2
|Доусон Крэйг
|1
|0.2
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.2
|Лансини Мануэль
|1 (1)
|0.2
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1
Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Андерлехт 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Андерлехт
24.8% (30)
Ничья
30.6% (37)
Вест Хэм
44.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
92.37% (109)
Нет
7.63% (9)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
34.7% (42)
1:1 Ничья
24% (29)
2:1 Андерлехт
21.5% (26)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Вест Хэм
4.1% (5)
2:3 Вест Хэм
3.3% (4)
2:0 Андерлехт
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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