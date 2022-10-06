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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17033
Андерлехт
0:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
67' Желтая карточка
Лансини Мануэль
73' Желтая карточка
Огбонна Анджело
75' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
0:1
79' Гол
Скамакка Джанлука
82' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
90' Желтая карточка
Даунс Флинн
90'+5
0:1. Гол Джанлуки Скамакки (виде...

Ход матча

46'
Дюранвилль Юлиен
Амузу Френсис
 
65'
Раман Бенито
Ашимеру Маджид
 
67'
 
Лансини Мануэль
69'
 
Пакета Лукас
Бенрахма Саид
69'
 
Скамакка Джанлука
Антонио Майкл
69'
 
Райс Деклан
Лансини Мануэль
73'
 
Огбонна Анджело
75'
Делькруа Ханнес
 
79'
0:1
Скамакка Джанлука
(Пакета Лукас)
80'
Рафаэлов Лиор
Версхарен Яри
 
82'
 
Цоуфал Владимир
86'
 
Форнальс Пабло
Боуэн Джаррод
87'
Эспозито Себастьяно
Диавара Амаду
 
87'
Н'Диайе Мусса
Делькруа Ханнес
 
90'
 
Даунс Флинн

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 121
Андерлехт 24.8% (30)
X 30.6% (37)
Вест Хэм 44.6% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
61
Арнстад
Кристиан
99
Силва
Фабио
10
Версхарен
Яри
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
2
Джонсон
Бен
10
Лансини
Мануэль
12
Даунс
Флинн
33
Эмерсон
Палмиери
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
22
Бенрахма
Саид
Андерлехт
3-5-2
Вест Хэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.43
Мурильо Микаэль 2 0.29
Рафаэлов Лиор 1 0.14
Делькруа Ханнес 1 0.14
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.8
Антонио Майкл 2 0.4
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.4
Бенрахма Саид 1 0.2
Соучек Томаш 1 0.2
Доусон Крэйг 1 0.2
Эмерсон Палмиери 1 0.2
Лансини Мануэль 1 (1) 0.2
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Кана Марко 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Худт Уэсли 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Даунс Флинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1
Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 7 - 4 3
4. ФКСБ Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Андерлехт Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Андерлехт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ФКСБ Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 121
    Андерлехт 24.8% (30)
    X 30.6% (37)
    Вест Хэм 44.6% (54)
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    Прогнозы на матч Андерлехт 0:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Андерлехт
    24.8% (30)
    Ничья
    30.6% (37)
    Вест Хэм
    44.6% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    92.37% (109)
    Нет
    7.63% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    34.7% (42)
    1:1 Ничья
    24% (29)
    2:1 Андерлехт
    21.5% (26)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Вест Хэм
    4.1% (5)
    2:3 Вест Хэм
    3.3% (4)
    2:0 Андерлехт
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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