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Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Цюрих
0:5
Второй тайм: 75'
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Вертессен Йорбе
0:2
15' Гол
Вертессен Йорбе
0:3
22' Гол
Гакпо Коди
0:4
35' Гол
Симонс Хави
0:5
56' Гол
Гакпо Коди
0:5. Гол Коди Гакпо (видео). Лиг...
0:4. Гол Ксави Симонса (видео). ...
0:3. Гол Коди Гакпо (видео). Лиг...
0:2. Гол Йорбе Вертеcсена (видео...
0:1. Гол Йорбе Вертеcсена (видео...

Ход матча

10'
0:1
Вертессен Йорбе
(Обиспо Армандо)
15'
0:2
Вертессен Йорбе
22'
0:3
Гакпо Коди
35'
0:4
Симонс Хави
(Гакпо Коди)
46'
 
Тезе Джордан
Обиспо Армандо
56'
0:5
Гакпо Коди
(Веерман Йоэй)
56'
Метс Кароль
Алити Фидан
 
57'
Окита Жонатан
Боранияшевич Никола
 
57'
Хорншу Марк
Джемаили Блерим
 
61'
 
Тиль Гус
Симонс Хави
61'
 
Эль-Гази Анвар
Вертессен Йорбе
61'
 
Бакайоко Жоан
Гакпо Коди
67'
 
Хувер Ки-Джана
Макс Филипп
71'
Афдияй Донис
Маркезано Антонио
 
71'
Катич Никола
Крюезиу Мирлинд
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 122
Цюрих 2.5% (3)
X 13.9% (17)
ПСВ 83.6% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
ПСВ
5.90
4.60
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
21
Джемаили
Блерим
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
32
Вертессен
Йорбе
Цюрих
3-4-1-2
ПСВ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 3 0.43
Ронер Фабиан 1 0.14
Герреро Адрия 1 0.14
Ньонто Вильфред 1 0.14
Сантини Иван 1 0.14
Джемаили Блерим 1 0.14
Тосин Айегун 1 0.14
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.14
Маркезано Антонио 0 0
Сельнес Оле 0 0
Конде Шейк 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 1.5
Вертессен Йорбе 2 1
Симонс Хави 1 0.5
Эль-Гази Анвар 0 0
Веерман Йоэй 0 0
Обиспо Армандо 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Сельнес Оле 1 0
Афдияй Донис 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Конде Шейк 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Симонс Хави 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2
Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1
Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. ПСВ 5:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Цюрих 0:5 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ПСВ 5:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих 0:5 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих 0:5 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Шериф Атьемвен Айяйи 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Симонс Хави бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Гакпо Коди бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Цюрих 2.5% (3)
    X 13.9% (17)
    ПСВ 83.6% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цюрих
    Ничья
    ПСВ
    5.90
    4.60
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Цюрих 0:5 ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Цюрих 0:5 ПСВ

    Исход игры
    Цюрих
    2.5% (3)
    Ничья
    13.9% (17)
    ПСВ
    83.6% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.5% (86)
    Меньше
    26.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (97)
    Нет
    17.09% (20)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    54.9% (67)
    1:1 Ничья
    11.5% (14)
    0:2 ПСВ
    7.4% (9)
    1:3 ПСВ
    5.7% (7)
    0:1 ПСВ
    5.7% (7)
    2:3 ПСВ
    3.3% (4)
    0:3 ПСВ
    2.5% (3)
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    Цюрих
    ПСВ
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