Тур: 3. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
10' ГолВертессен Йорбе
0:2
15' ГолВертессен Йорбе
0:3
22' ГолГакпо Коди
0:4
35' ГолСимонс Хави
0:5
56' ГолГакпо Коди
1:5
87' ГолОкита Жонатан
90'+2
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
15'
0:2
22'
0:3
35'
0:4
56'
0:5
61'
87'
1:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колатрелла Дженезио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|3
|0.43
|Тосин Айегун
|1
|0.14
|Ронер Фабиан
|1
|0.14
|Герреро Адрия
|1
|0.14
|Ньонто Вильфред
|1
|0.14
|Сантини Иван
|1
|0.14
|Джемаили Блерим
|1
|0.14
|Окита Жонатан
|1
|0.14
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.14
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|1.5
|Вертессен Йорбе
|2
|1
|Симонс Хави
|1
|0.5
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
|Веерман Йоэй
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорншу Марк
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гакпо Коди
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2
Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1
Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Цюрих 1:5 ПСВ
Исход игры
Цюрих
2.5% (3)
Ничья
13.9% (17)
ПСВ
83.6% (102)
Тотал 2.5
Больше
73.5% (86)
Меньше
26.5% (31)
Обе команды забьют
Да
82.91% (97)
Нет
17.09% (20)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
54.9% (67)
1:1 Ничья
11.5% (14)
0:2 ПСВ
7.4% (9)
1:3 ПСВ
5.7% (7)
0:1 ПСВ
5.7% (7)
2:3 ПСВ
3.3% (4)
0:3 ПСВ
2.5% (3)
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