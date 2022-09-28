Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
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Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.5
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Бруно V
|1
|0.25
|Баркер Брэндон
|1
|0.25
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчо Джедон
|1
|0.5
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.5
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фред Сантос
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Омония - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Омония
2.9% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Юнайтед
97.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (17)
Меньше
48.48% (16)
Обе команды забьют
Да
27.27% (9)
Нет
72.73% (24)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Юнайтед
42.9% (15)
0:3 Манчестер Юнайтед
20% (7)
1:2 Манчестер Юнайтед
11.4% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.6% (3)
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