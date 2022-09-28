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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Омония
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 33
Омония 3% (1)
X 0% (0)
Манчестер Юнайтед 97% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Манчестер Юнайтед
13.50
6.55
5.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.5
Какулис Андроникос 1 0.25
Бруно V 1 0.25
Баркер Брэндон 1 0.25
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчо Джедон 1 0.5
Роналду Криштиану 1 (1) 0.5
Эриксен Кристиан 0 0

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1
Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Шериф Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Омония Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Омония - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Омония 3% (1)
    X 0% (0)
    Манчестер Юнайтед 97% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Омония
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    13.50
    6.55
    5.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Омония - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Омония - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Омония
    2.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Юнайтед
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (9)
    Нет
    72.73% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Юнайтед
    42.9% (15)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    20% (7)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    11.4% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.6% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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