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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Фенербахче
2:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
9' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
12' Желтая карточка
Фараж Имад
1:0
26' Гол
Бачуайи Миши
39' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
39' Желтая карточка
Альтман Омри
45' Желтая карточка
Линкольн
2:0
80' Гол в свои ворота
Мамас Рафаил
90'+4

Ход матча

9'
 
Ойер Санхурхо
12'
 
Фараж Имад
26'
Бачуайи Миши
(Росси Диего)
1:0
39'
Осайи-Самуэль Брайт
 
39'
 
Альтман Омри
45'
Линкольн
 
69'
 
Наум Гиоргос
Ойер Санхурхо
69'
 
Олатунджи Виктор
Альтман Омри
72'
Кавечи Ирфан
Мор Эмре
 
72'
Кадыоглу Ферди
Осайи-Самуэль Брайт
 
72'
Валенсия Эннер
Линкольн
 
80'
Мамас Рафаил
2:0
80'
 
Понс Пере
Лопеш Рафаэл
80'
 
Тричковски Иван
Густаву Луиш
87'
Азиз Сердар
Росси Диего
 
88'
Гюлер Арда
Бачуайи Миши
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 7
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 121
Фенербахче 99.2% (120)
X 0% (0)
АЕК Ларнака 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
41
Салаи
Аттила
2
Энрике
Густаво
6
Алиоски
Эгзиян
80
Юксек
Исмаил
99
Мор
Эмре
18
Линкольн
II
27
Креспо
Мигель
23
Бачуайи
Миши
9
Росси
Диего
1
Пирич
Кенан
16
Росалес
Роберто
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
66
Мамас
Рафаил
6
Ойер
Санхурхо
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
12
Лопеш
Рафаэл
51
Альтман
Омри
Фенербахче
4-1-2-1-2
АЕК Ларнака
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.43
Линкольн II 2 0.29
Бачуайи Миши 2 0.29
Дурсун Сердар 2 0.29
Кинг Джошуа 1 0.14
Энрике Густаво 1 0.14
Мор Эмре 1 0.14
Яндаш Мерт Хакан 1 0.14
Юксек Исмаил 1 0.14
Валенсия Эннер 1 (1) 0.14
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Перес Луан 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 3 0.43
Лопеш Рафаэл 1 0.14
Энглезу Никос 1 0.14
Ойер Санхурхо 1 0.14
Альтман Омри 1 0.14
Гарсия Анхель 1 0.14
Фараж Имад 1 0.14
Миличевич Хрвое 1 0.14
Росалес Роберто 0 0
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Педро Жоао 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Линкольн II 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ойер Санхурхо 2 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Томович Ненад 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Понс Пере 1 0
Альтман Омри 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
63%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1
Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. АЕК Ларнака Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Линкольн II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Альтман Омри получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Фенербахче 99.2% (120)
    X 0% (0)
    АЕК Ларнака 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Фенербахче
    99.2% (120)
    Ничья
    0% (0)
    АЕК Ларнака
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.61% (55)
    Меньше
    53.39% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    40.5% (49)
    2:1 Фенербахче
    33.1% (40)
    1:0 Фенербахче
    10.7% (13)
    3:1 Фенербахче
    8.3% (10)
    3:0 Фенербахче
    4.1% (5)
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