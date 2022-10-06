Тур: 3. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаОйер Санхурхо
12' Желтая карточкаФараж Имад
1:0
26' ГолБачуайи Миши
39' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
39' Желтая карточкаАльтман Омри
45' Желтая карточкаЛинкольн
2:0
80' Гол в свои воротаМамас Рафаил
90'+4
Ход матча
12'
26'
1:0
39'
45'
72'
80'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 7
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
41
Салаи
Аттила
80
Юксек
Исмаил
99
Мор
Эмре
18
Линкольн
II
23
Бачуайи
Миши
66
Мамас
Рафаил
11
Фараж
Имад
12
Лопеш
Рафаэл
51
Альтман
Омри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
18 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
10 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|3
|0.43
|Линкольн II
|2
|0.29
|Бачуайи Миши
|2
|0.29
|Дурсун Сердар
|2
|0.29
|Кинг Джошуа
|1
|0.14
|Энрике Густаво
|1
|0.14
|Мор Эмре
|1
|0.14
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.14
|Юксек Исмаил
|1
|0.14
|Валенсия Эннер
|1 (1)
|0.14
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|3
|0.43
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.14
|Энглезу Никос
|1
|0.14
|Ойер Санхурхо
|1
|0.14
|Альтман Омри
|1
|0.14
|Гарсия Анхель
|1
|0.14
|Фараж Имад
|1
|0.14
|Миличевич Хрвое
|1
|0.14
|Росалес Роберто
|0
|0
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
63%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1
Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Хулл 2:0 Фенербахче - Фехервар 3:0 Фенербахче - Партизан 1:0 Фенербахче - Shamal 4:2 Фенербахче - Тирана 4:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Фенербахче
99.2% (120)
Ничья
0% (0)
АЕК Ларнака
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.61% (55)
Меньше
53.39% (63)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
40.5% (49)
2:1 Фенербахче
33.1% (40)
1:0 Фенербахче
10.7% (13)
3:1 Фенербахче
8.3% (10)
3:0 Фенербахче
4.1% (5)
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