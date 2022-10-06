Тур: 3. Стадион: Геламко. Зрители: 10896
0'
0:1
37' ГолДаниэльссон Маркус
67' Желтая карточкаФиннделл Хампус
73' Желтая карточкаАсоро Йоэль
90' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
37'
46'
67'
73'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0.67
|Кейперс Уго
|1
|0.33
|Фофанан Малик
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|6
|0.67
|Эдвардсен Виктор
|3 (1)
|0.33
|Банда Эммануэль
|2
|0.22
|Финнделл Хампус
|2
|0.22
|Викхейм Густав
|1
|0.11
|Андерссон Элиас
|1
|0.11
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.11
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.11
|Хиен Исак
|1
|0.11
|Думбуя Амаду
|1
|0.11
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|Шуллер Расмус
|3
|1
|Асоро Йоэль
|4
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
19
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
33%
2
11%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0
Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6
Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0
Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Гент 0:1 Юргорден
Исход игры
Гент
92.6% (113)
Ничья
7.4% (9)
Юргорден
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (63)
Меньше
47.06% (56)
Обе команды забьют
Да
55.46% (66)
Нет
44.54% (53)
Популярный счёт
2:1 Гент
43.4% (53)
1:0 Гент
26.2% (32)
2:0 Гент
14.8% (18)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:1 Гент
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:0 Гент
1.6% (2)
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