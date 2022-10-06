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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10896
Гент
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
37' Гол
Даниэльссон Маркус
67' Желтая карточка
Финнделл Хампус
73' Желтая карточка
Асоро Йоэль
90' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
90'+6
Гол (видео). Лига конференций. Ф...

Ход матча

37'
0:1
Даниэльссон Маркус
(Эрикссон Магнус)
46'
Овусу Элиша
Кумс Свен
 
46'
Юльсагер Эндрю
Депуатр Лоран
 
67'
 
Финнделл Хампус
72'
 
Викхейм Густав
Радетинац Харис
72'
Салах Ибрагим
Кастро-Монтес Алессио
 
72'
Фортуна Нуриу
Хон Хён-Сок
 
73'
 
Асоро Йоэль
84'
Де Сар Жюльен
Вадис Оджиджа-Офоэ
 
84'
 
Лёфгрен Йеспер
Асоро Йоэль
84'
 
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
90'
 
Сабович Бесард
Шуллер Расмус
90'
 
Эдвардсен Виктор

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 122
Гент 92.6% (113)
X 7.4% (9)
Юргорден 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Нарди
Поль
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Гент
3-5-2
Юргорден
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0.67
Кейперс Уго 1 0.33
Фофанан Малик 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 6 0.67
Эдвардсен Виктор 3 (1) 0.33
Банда Эммануэль 2 0.22
Финнделл Хампус 2 0.22
Викхейм Густав 1 0.11
Андерссон Элиас 1 0.11
Экдаль Хьяльмар 1 0.11
Даниэльссон Маркус 1 0.11
Хиен Исак 1 0.11
Думбуя Амаду 1 0.11
Эрикссон Магнус 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 5 0
Шуллер Расмус 3 1
Асоро Йоэль 4 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
33%
2
11%
1-15
1
33%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0
Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6
Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0
Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Гент Заявка 3 1 1 1 3 - 1 4
3. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Юргорден Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Гент Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шемрок Роверс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Гент Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мольде Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 122
    Гент 92.6% (113)
    X 7.4% (9)
    Юргорден 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Гент 0:1 Юргорден

    Исход игры
    Гент
    92.6% (113)
    Ничья
    7.4% (9)
    Юргорден
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    55.46% (66)
    Нет
    44.54% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    43.4% (53)
    1:0 Гент
    26.2% (32)
    2:0 Гент
    14.8% (18)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Гент
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Гент
    1.6% (2)
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