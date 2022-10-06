Тур: 3. Стадион: Европа-парк-Штадион.
0'
1:0
48' ГолКиере Даниэль-Кофи
66' Желтая карточкаСильдиллия Килианн
66' Желтая карточкаМохамед Мостафа
2:0
72' ГолГрифо Винченцо
90' Желтая карточкаКайтель Янник
90'+5
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Ход матча
48'
1:0
66'
72'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Атуболу НоаВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.67
|Грегорич Михаэль
|2
|0.67
|Доан Рицу
|1
|0.33
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0.33
|Хёфлер Николас
|1
|0.33
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1
|0.33
|Гессан Эванн
|1
|0.33
|Блас Людовик
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0
Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4
Нант
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2
Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Нант
Исход игры
Фрайбург
79.7% (98)
Ничья
17.1% (21)
Нант
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
43.1% (53)
2:0 Фрайбург
16.3% (20)
1:1 Ничья
15.4% (19)
1:0 Фрайбург
9.8% (12)
3:1 Фрайбург
4.9% (6)
1:2 Нант
1.6% (2)
3:0 Фрайбург
1.6% (2)
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