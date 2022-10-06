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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Фрайбург
2:0
Конец матча
Нант
0'
1:0
48' Гол
Киере Даниэль-Кофи
66' Желтая карточка
Сильдиллия Килианн
66' Желтая карточка
Мохамед Мостафа
2:0
72' Гол
Грифо Винченцо
90' Желтая карточка
Кайтель Янник
90'+5
Голы (видео). Лига Европы. Футбо...

Ход матча

19'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
48'
Киере Даниэль-Кофи
(Доан Рицу)
1:0
66'
Сильдиллия Килианн
 
66'
 
Мохамед Мостафа
69'
 
Сиссоко Мусса
Чиривелья Педро
69'
 
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
71'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
72'
Грифо Винченцо
(Гюнтер Кристиан)
2:0
78'
 
Коршья Себастьен
Аппиа Деннис
78'
 
Гессан Эванн
Жиротто Андрей
82'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
82'
Шаде Кевин
Киере Даниэль-Кофи
 
82'
Кюблер Лукас
Доан Рицу
 
84'
 
Бамба Абдул-Кадер
Мохамед Мостафа
90'
Кайтель Янник
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 123
Фрайбург 79.7% (98)
X 17.1% (21)
Нант 3.3% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
11
Киере
Даниэль-Кофи
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
Фрайбург
4-4-2
Нант
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (1) 0.67
Грегорич Михаэль 2 0.67
Доан Рицу 1 0.33
Киере Даниэль-Кофи 1 0.33
Хёфлер Николас 1 0.33
Гинтер Маттиас 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 0.33
Гессан Эванн 1 0.33
Блас Людовик 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Доан Рицу 1 0
Кайтель Янник 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Блас Людовик 1 0
Мохамед Мостафа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Майнц 2:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Боруссия М 0:0
Фрайбург - Карабах 2:1 Байер Л - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4
Нант
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2
Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Карабах Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Нант Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Олимпиакос Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Карабах Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Олимпиакос Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Карабах Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Нант Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Олимпиакос Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 19'
      Грегорич Михаэль уходит с поля. Петерсен Нильс выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Фрайбург 79.7% (98)
    X 17.1% (21)
    Нант 3.3% (4)
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    Прогнозы на матч Фрайбург 2:0 Нант

    Исход игры
    Фрайбург
    79.7% (98)
    Ничья
    17.1% (21)
    Нант
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    43.1% (53)
    2:0 Фрайбург
    16.3% (20)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    1:0 Фрайбург
    9.8% (12)
    3:1 Фрайбург
    4.9% (6)
    1:2 Нант
    1.6% (2)
    3:0 Фрайбург
    1.6% (2)
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