Тур: 3. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 14870
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЧаврич Александр
26' Желтая карточкаМалес Дариан
30' Желтая карточкаДиуф Энди
0:1
35' ГолПощек Лукаш
0:2
45' ГолЧаврич Александр
45' Желтая карточкаКанкава Джаба
62' Желтая карточкаКомас Арнау
65' Желтая карточкаШапоньич Иван
72' Желтая карточкаАдамс Касим
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
20'
26'
30'
35'
45'
45'
46'
62'
65'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
21
Пельмар
Анди
19
Малес
Дариан
17
Зачири
Анди
25
Пощек
Лукаш
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
30 Каде АнтонНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.22
|Зачири Анди
|2
|0.22
|Бургер Ваутер
|2
|0.22
|Миллар Лиам
|1
|0.11
|Ндой Дан
|1
|0.11
|Малес Дариан
|1 (1)
|0.11
|Салаи Адам
|1
|0.11
|Ланг Михаэль
|1
|0.11
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Эрик
|2
|0.4
|Пощек Лукаш
|1
|0.2
|Чаврич Александр
|1
|0.2
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Касим
|4
|0
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Джака Таулант
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|2
|1
|Барсегян Тигран
|2
|1
|Шапоньич Иван
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Чаврич Александр
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Крижан Рихард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1
Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Базель 0:2 Слован Братислава
Исход игры
Базель
95.9% (118)
Ничья
3.3% (4)
Слован Братислава
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (63)
Меньше
47.06% (56)
Обе команды забьют
Да
52.94% (63)
Нет
47.06% (56)
Популярный счёт
2:1 Базель
39.8% (49)
2:0 Базель
28.5% (35)
1:0 Базель
14.6% (18)
3:1 Базель
6.5% (8)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Базель
2.4% (3)
3:2 Базель
1.6% (2)
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