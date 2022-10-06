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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 14870
Базель
0:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
20' Желтая карточка
Чаврич Александр
26' Желтая карточка
Малес Дариан
30' Желтая карточка
Диуф Энди
0:1
35' Гол
Пощек Лукаш
0:2
45' Гол
Чаврич Александр
45' Желтая карточка
Канкава Джаба
62' Желтая карточка
Комас Арнау
65' Желтая карточка
Шапоньич Иван
72' Желтая карточка
Адамс Касим
90'+5
Голы (видео). Лига конференций. ...

Ход матча

20'
 
Чаврич Александр
26'
Малес Дариан
 
30'
Диуф Энди
 
35'
0:1
Пощек Лукаш
(Чакветадзе Георгий)
45'
0:2
Чаврич Александр
(Чакветадзе Георгий)
45'
 
Канкава Джаба
46'
Фрай Фабиан
Зачири Анди
 
46'
Амдуни Зеки
Бургер Ваутер
 
46'
Адамс Касим
Малес Дариан
 
46'
Ндой Дан
Ланг Михаэль
 
59'
 
Мустафич Ален
Чакветадзе Георгий
62'
Комас Арнау
 
62'
 
Барсегян Тигран
Змрхаль Яромир
62'
 
Шапоньич Иван
Вайсс Владимир
65'
 
Шапоньич Иван
70'
Брэдли Финк
Огюстен Жан-Кевин
 
72'
Адамс Касим
 
74'
 
Уче Агбо
Чаврич Александр
74'
 
Медведев Юрий
Пощек Лукаш

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 123
Базель 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Слован Братислава 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
10
Огюстен
Жан-Кевин
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
21
Змрхаль
Яромир
70
Чакветадзе
Георгий
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
Базель
4-2-3-1
Слован Братислава
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 2 (1) 0.22
Зачири Анди 2 0.22
Бургер Ваутер 2 0.22
Миллар Лиам 1 0.11
Ндой Дан 1 0.11
Малес Дариан 1 (1) 0.11
Салаи Адам 1 0.11
Ланг Михаэль 1 0.11
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Эрик 2 0.4
Пощек Лукаш 1 0.2
Чаврич Александр 1 0.2
Чакветадзе Георгий 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Касим 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Пельмар Анди 3 0
Джака Таулант 1 1
Лопес Серхио 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Малес Дариан 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 2 1
Барсегян Тигран 2 1
Шапоньич Иван 2 0
Куцка Юрай 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Чаврич Александр 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Абена Минти 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Ловат Лукас 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Крижан Рихард 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1
Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Динамо Батуми - Слован Братислава 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Пюник Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Слован Братислава Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Жальгирис Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Базель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Слован Братислава Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Жальгирис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
2. Базель Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Жальгирис Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Пюник Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Канкава Джаба получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Пощек Лукаш бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Диуф Энди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Дариан Малес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Чаврич Александр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Базель 95.9% (118)
    X 3.3% (4)
    Слован Братислава 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Базель 0:2 Слован Братислава

    Исход игры
    Базель
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Слован Братислава
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (63)
    Меньше
    47.06% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (63)
    Нет
    47.06% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Базель
    39.8% (49)
    2:0 Базель
    28.5% (35)
    1:0 Базель
    14.6% (18)
    3:1 Базель
    6.5% (8)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Базель
    2.4% (3)
    3:2 Базель
    1.6% (2)
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