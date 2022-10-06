  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 9539
Вильярреал
5:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
18' Гол
Баэна Алехандро
42' Желтая карточка
Крейкер Дарио
2:0
43' Гол
Данджума Арно
57' Желтая карточка
Капу Этьен
3:0
76' Гол
Моралес Луис
4:0
80' Гол
Моралес Луис
5:0
88' Гол
Моралес Луис
90'+3
Голы (видео). Лига конференций. ...
5:0. Гол Хосе Моралеса (видео). ...
4:0. Гол Хосе Моралеса (видео). ...
3:0. Гол Хосе Моралеса (видео). ...
2:0. Гол Арно Данжума (видео). Л...
1:0. Гол Алехандро Баэна (видео)...

Ход матча

18'
Баэна Алехандро
(Чуквезе Саму)
1:0
42'
 
Крейкер Дарио
43'
Данджума Арно
(Баэна Алехандро)
2:0
46'
 
Польстер Мануэль
Крейкер Дарио
46'
Ло Чельсо Джовани
Баэна Алехандро
 
46'
Капу Этьен
Коклен Франсис
 
46'
Моралес Луис
Джексон Николас
 
57'
Капу Этьен
 
65'
Парехо Даниэль
Чуквезе Саму
 
65'
Пино Йереми
Данджума Арно
 
71'
 
Тейгль Георг
Джукич Александар
74'
 
Келес Джан
Хускович Муарем
74'
 
Табакович Харис
Фитц Доминик
76'
Моралес Луис
3:0
80'
Моралес Луис
(Капу Этьен)
4:0
81'
 
Вучич Ромео
Браунёдер Маттиас
88'
Моралес Луис
5:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 121
Вильярреал 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Аустрия Вена 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Йоргенсен
Филип
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
19
Коклен
Франсис
20
Ману
Морланес
16
Баэна
Алехандро
15
Джексон
Николас
9
Данджума
Арно
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
47
Крейкер
Дарио
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
9
Хускович
Муарем
Вильярреал
4-4-2
Аустрия Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 (1) 1.2
Баэна Алехандро 4 0.8
Чуквезе Саму 2 0.4
Педраса Альфонсо 1 0.2
Коклен Франсис 1 0.2
Морено Херард 1 0.2
Данджума Арно 1 0.2
Капу Этьен 0 0
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.33

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэнка Хорхе 3 0
Манди Аисса 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Капу Этьен 1 0
Коклен Франсис 1 0
Мохика Хоан 1 0
Морено Херард 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Галвао Лукас 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
1
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
5
56%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
1
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
100%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2. Лех Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Данджума Арно бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Крейкер Дарио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Баэна Алехандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вильярреал 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Аустрия Вена 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал 5:0 Аустрия Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вильярреал 5:0 Аустрия Вена

    Исход игры
    Вильярреал
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Аустрия Вена
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    38.66% (46)
    Нет
    61.34% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    43.8% (53)
    2:1 Вильярреал
    20.7% (25)
    3:1 Вильярреал
    9.9% (12)
    3:0 Вильярреал
    7.4% (9)
    1:0 Вильярреал
    5.8% (7)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    4:1 Вильярреал
    3.3% (4)
    4:0 Вильярреал
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     