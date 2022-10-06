Тур: 3. Стадион: Сьюдад де Валенсия. Зрители: 9539
5:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолБаэна Алехандро
42' Желтая карточкаКрейкер Дарио
2:0
43' ГолДанджума Арно
57' Желтая карточкаКапу Этьен
3:0
76' ГолМоралес Луис
4:0
80' ГолМоралес Луис
5:0
88' ГолМоралес Луис
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
18'
1:0
42'
43'
2:0
57'
76'
3:0
80'
4:0
88'
5:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6 (1)
|1.2
|Баэна Алехандро
|4
|0.8
|Чуквезе Саму
|2
|0.4
|Педраса Альфонсо
|1
|0.2
|Коклен Франсис
|1
|0.2
|Морено Херард
|1
|0.2
|Данджума Арно
|1
|0.2
|Капу Этьен
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.33
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
1
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
5
56%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
1
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
100%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Лех
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Лех
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Вильярреал 5:0 Аустрия Вена
Исход игры
Вильярреал
96.7% (117)
Ничья
3.3% (4)
Аустрия Вена
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
38.66% (46)
Нет
61.34% (73)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
43.8% (53)
2:1 Вильярреал
20.7% (25)
3:1 Вильярреал
9.9% (12)
3:0 Вильярреал
7.4% (9)
1:0 Вильярреал
5.8% (7)
1:1 Ничья
3.3% (4)
4:1 Вильярреал
3.3% (4)
4:0 Вильярреал
3.3% (4)
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