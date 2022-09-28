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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Ренн
 
Позже
Динамо Киев
Прогнозы 31
Ренн 80.6% (25)
X 9.7% (3)
Динамо Киев 9.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Динамо Киев
1.50
7.60
7.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ренн
Динамо Киев

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 1 0.5
Террье Мартен 1 0.5
Теате Артур 1 0.5
Ассиньон Лоренс 1 0.5
Сулемана Камалдин 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 1 0.5
Буяльский Виталий 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 0 1
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Сирота Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0
АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1
Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. АЕК Ларнака Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Ларнака Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фенербахче Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Динамо Киев Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Ренн 80.6% (25)
    X 9.7% (3)
    Динамо Киев 9.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Динамо Киев
    1.50
    7.60
    7.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ренн - Динамо Киев онлайн

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    Прогнозы на матч Ренн - Динамо Киев

    Исход игры
    Ренн
    80.6% (25)
    Ничья
    9.7% (3)
    Динамо Киев
    9.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (18)
    Меньше
    41.94% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.52% (20)
    Нет
    35.48% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    48.4% (15)
    2:0 Ренн
    19.4% (6)
    1:0 Ренн
    12.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (2)
    1:2 Динамо Киев
    6.5% (2)
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    Динамо Киев
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