Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фейеноорд пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' Г О О О О О Л - Жуниньо из команды Митьюлланд легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жуниньо легко с этим справился!

85' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Олссон Кристоффер пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

83' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Удар от ворот произведет Митьюлланд

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Паулиньо VI сейчас получил желтую

77' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Emiliano Martinez получил желтую карточку от судьи

75' Безумный фол. Emiliano Martinez грубо играет против соперника. Пострадал Шиманьски Себастиан

75' Удар от ворот произведет Фейеноорд

74' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Фейеноорд

71' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

70' Emiliano Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

70' Джаханбакш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Перейра Данило II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Глупую желтую получил Джаханбакш Алиреза за то, что отбил ногой мяч после свистка

67' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Митьюлланд

66' Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Кекчю Оркун получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Кекчю Оркун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Дилросун Джавайро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Митьюлланд

63' Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Траунер Гернот плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

54' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает ударом с левой ноги!

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Фейеноорд

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Жуниньо получил желтую карточку от судьи

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.