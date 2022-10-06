Тур: 3. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 9044 Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолШиманьски Себастиан
29' Желтая карточкаСвятченко Эрик
40' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
44' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
0:2
45' ПенальтиКекчю Оркун
45' Желтая карточкаЛопес Маркос
45' Желтая карточкаГанцко Давид
47' Желтая карточкаЖуниньо
1:2
54' ГолИсаксен Густав
68' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
75' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
77' Желтая карточкаПаулиньо VI
2:2
85' ГолЖуниньо
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
29'
40'
44'
45'
0:2
45'
45'
47'
54'
1:2
77'
85'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|2
|0.67
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.33
|Святченко Эрик
|1
|0.33
|Жуниньо
|1
|0.33
|Каба Сори
|1
|0.33
|Паулиньо VI
|1
|0.33
|Дрейер Андерс
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|3 (1)
|1
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.67
|Идрисси Уссама
|1
|0.33
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.33
|Ганцко Давид
|1
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.33
|Перейра Данило II
|1
|0.33
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Волемарк Патрик
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1
Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0
Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:2 Фейеноорд
Исход игры
Митьюлланд
9.1% (11)
Ничья
32.2% (39)
Фейеноорд
58.7% (71)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
1:2 Фейеноорд
45.5% (55)
1:1 Ничья
24% (29)
2:2 Ничья
6.6% (8)
2:1 Митьюлланд
4.1% (5)
0:2 Фейеноорд
4.1% (5)
1:0 Митьюлланд
3.3% (4)
0:1 Фейеноорд
3.3% (4)
1:3 Фейеноорд
2.5% (3)
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