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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 9044 Главный судья: Аль-Хаким Мохаммед
Митьюлланд
2:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
21' Гол
Шиманьски Себастиан
29' Желтая карточка
Святченко Эрик
40' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
44' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
0:2
45' Пенальти
Кекчю Оркун
45' Желтая карточка
Лопес Маркос
45' Желтая карточка
Ганцко Давид
47' Желтая карточка
Жуниньо
1:2
54' Гол
Исаксен Густав
68' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
75' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
77' Желтая карточка
Паулиньо VI
2:2
85' Гол
Жуниньо
90'+5
Голы (видео). Лига Европы. Футбо...
2:2. Гол Жуниньо (видео). Лига Е...
1:2. Гол Густава Исаксена (видео...
0:2. Гол Оркуна Кёкчю с пенальти...
0:1. Гол Себастиана Шиманьского ...

Ход матча

21'
0:1
Шиманьски Себастиан
29'
Святченко Эрик
 
32'
 
Джаханбакш Алиреза
Идрисси Уссама
40'
Далсгор Хенрик
 
44'
Феррейра Эвандер
 
45'
0:2
Кекчю Оркун
45'
 
Лопес Маркос
45'
 
Ганцко Давид
46'
Дрейер Андерс
Каба Сори
 
46'
Жуниньо
Святченко Эрик
 
47'
Жуниньо
 
54'
Исаксен Густав
1:2
66'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Кекчю Оркун
66'
 
Волемарк Патрик
Дилросун Джавайро
68'
 
Джаханбакш Алиреза
73'
Чилуфя Эдвард
Систо Пионе
 
73'
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
 
75'
Мартинес Эмилиано
 
77'
Паулиньо VI
 
79'
 
Виффер Матс
Перейра Данило
79'
 
Хименес Сантьяго Томас
Шиманьски Себастиан
84'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
85'
Жуниньо
(Феррейра Эвандер)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Митьюлланд 9.1% (11)
X 32.2% (39)
Фейеноорд 58.7% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
11
Дилросун
Джавайро
10
Кекчю
Оркун
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
9
Перейра
Данило
II
26
Идрисси
Уссама
Митьюлланд
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 2 0.67
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.33
Святченко Эрик 1 0.33
Жуниньо 1 0.33
Каба Сори 1 0.33
Паулиньо VI 1 0.33
Дрейер Андерс 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 (1) 1
Джаханбакш Алиреза 2 0.67
Идрисси Уссама 1 0.33
Кекчю Оркун 1 (1) 0.33
Ганцко Давид 1 0.33
Шиманьски Себастиан 1 0.33
Перейра Данило II 1 0.33
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 2 0
Святченко Эрик 1 0
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Жуниньо 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Исаксен Густав 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбакш Алиреза 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1
Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0
Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 3 1 1 1 10 - 6 4
2. Штурм Заявка 3 1 1 1 1 - 6 4
3. Митьюлланд Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
4. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Фейеноорд Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
2. Фейеноорд Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
3. Штурм Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 56%, Фейеноорд: 44%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9044 болельщиков
  • 94'
    Удар от ворот произведет Фейеноорд
  • 94'
    Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Митьюлланд 9.1% (11)
    X 32.2% (39)
    Фейеноорд 58.7% (71)
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    Где смотреть матч Митьюлланд 2:2 Фейеноорд онлайн

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    Прогнозы на матч Митьюлланд 2:2 Фейеноорд

    Исход игры
    Митьюлланд
    9.1% (11)
    Ничья
    32.2% (39)
    Фейеноорд
    58.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Фейеноорд
    45.5% (55)
    1:1 Ничья
    24% (29)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    2:1 Митьюлланд
    4.1% (5)
    0:2 Фейеноорд
    4.1% (5)
    1:0 Митьюлланд
    3.3% (4)
    0:1 Фейеноорд
    3.3% (4)
    1:3 Фейеноорд
    2.5% (3)
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