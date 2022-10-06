Тур: 3. Стадион: Брага Мунисипал.
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТеума Тедди
23' Желтая карточкаТормена Витор
1:0
49' ГолРуис Абель
62' Желтая карточкаСильва Фабиано
1:1
86' ГолНильссон Хокан
90' Желтая карточкаМорис Антони
1:2
90' ГолНильссон Хокан
90'+6
Ход матча
17'
23'
49'
1:0
62'
86'
1:1
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Рачич
Урош
10
Орта
Андре
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Теума ТеддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|1
|0.33
|Руис Абель
|1
|0.33
|Родригеш Бруну
|1
|0.33
|Орта Рикарду
|1 (1)
|0.33
|Паулу Оливейра
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Хокан
|2
|0.67
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.33
|Теума Тедди
|1
|0.33
|Бонифасе Виктор
|1
|0.33
|Линен Сенне
|1
|0.33
|Лапуссен Лоик
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морис Антони
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3
Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Брага
87.8% (108)
Ничья
9.8% (12)
Унион Сент-Жиллуаз
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
47.86% (56)
Нет
52.14% (61)
Популярный счёт
2:1 Брага
35% (43)
2:0 Брага
25.2% (31)
1:0 Брага
21.1% (26)
1:1 Ничья
6.5% (8)
3:0 Брага
2.4% (3)
3:1 Брага
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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