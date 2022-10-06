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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Брага
1:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
17' Желтая карточка
Теума Тедди
23' Желтая карточка
Тормена Витор
1:0
49' Гол
Руис Абель
62' Желтая карточка
Сильва Фабиано
1:1
86' Гол
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Морис Антони
1:2
90' Гол
Нильссон Хокан
90'+6

Ход матча

17'
 
Теума Тедди
23'
Тормена Витор
 
49'
Руис Абель
(Оливейра Витор)
1:0
62'
Сильва Фабиано
 
65'
Гомес Родриго
Орта Андре
 
67'
 
Саймон Адингра
Лапуссен Лоик
79'
Банза Симон
Оливейра Витор
 
79'
Лаинес Диего
Орта Рикарду
 
83'
 
Нильссон Хокан
Кандусс Исмаэль
83'
 
Франсуа Гийом
Ниукоп Барт
86'
1:1
Нильссон Хокан
(Саймон Адингра)
89'
Горби Жан-Батист
Каштру Андре
 
89'
Джало Альваро
Руис Абель
 
89'
 
Пуэртас Кэмерон
Амани Жан
89'
 
Сайкс Росс
Ванзейр Данте
90'
 
Морис Антони
90'
1:2
Нильссон Хокан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 123
Брага 87.8% (108)
X 9.8% (12)
Унион Сент-Жиллуаз 2.4% (3)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
15
Паулу
Оливейра
3
Тормена
Витор
6
Секейра
Нуну
19
Рачич
Урош
10
Орта
Андре
88
Каштру
Андре
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
49
Морис
Антони
2
Ниукоп
Барт
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
94
Лапуссен
Лоик
13
Ванзейр
Данте
10
Теума
Тедди
7
Бонифасе
Виктор
Брага
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 1 0.33
Руис Абель 1 0.33
Родригеш Бруну 1 0.33
Орта Рикарду 1 (1) 0.33
Паулу Оливейра 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильссон Хокан 2 0.67
Бёрджесс Кристиан 1 0.33
Теума Тедди 1 0.33
Бонифасе Виктор 1 0.33
Линен Сенне 1 0.33
Лапуссен Лоик 0 0
Саймон Адингра 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Банза Симон 1 0
Тормена Витор 1 0
Оливейра Витор 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морис Антони 1 0
Теума Тедди 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Лапуссен Лоик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3
Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1 Брага - Мидлсбро 3:0 Брага - Арока 3:2 Визела - Брага 2:3 Оливейренсе - Брага 2:6 Фамаликан - Брага 3:2 Брага - Арока 1:0 Белененсеш - Брага 0:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Брага Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Унион Берлин Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Унион Берлин Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Брага Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Тормена Витор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Брага 87.8% (108)
    X 9.8% (12)
    Унион Сент-Жиллуаз 2.4% (3)
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    Где смотреть матч Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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    Прогнозы на матч Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Брага
    87.8% (108)
    Ничья
    9.8% (12)
    Унион Сент-Жиллуаз
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    47.86% (56)
    Нет
    52.14% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    35% (43)
    2:0 Брага
    25.2% (31)
    1:0 Брага
    21.1% (26)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    3:0 Брага
    2.4% (3)
    3:1 Брага
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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