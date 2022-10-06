Тур: 3. Стадион: Рейн Энерги.
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Ход матча
9'
71'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
18
Дуда
Ондрей
33
Дитц
Флориан
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрич Гордан
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2 (1)
|0.4
|Дитц Флориан
|2
|0.4
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.2
|Адамян Саркис
|1
|0.2
|Скири Эйе
|1
|0.2
|Хюберс Тимо
|1
|0.2
|Тиггес Штеффен
|1
|0.2
|Майна Линтон
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Килиан Лука
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|4
|0.8
|Диабате Фуссейни
|4
|0.8
|Урошевич Слободан
|2
|0.4
|Андраде Патрик
|1
|0.2
|Маркович Светозар
|1
|0.2
|Натхо Бибрас
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Живкович Марко II
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|2
|1
|Натхо Бибрас
|3
|0
|Живкович Марко II
|2
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
33%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1
Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1
Партизан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0
Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Партизан
Исход игры
Кёльн
88.4% (107)
Ничья
7.4% (9)
Партизан
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.07% (81)
Меньше
31.93% (38)
Обе команды забьют
Да
73.95% (88)
Нет
26.05% (31)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
52.1% (63)
2:0 Кёльн
12.4% (15)
1:0 Кёльн
11.6% (14)
1:1 Ничья
7.4% (9)
3:1 Кёльн
5.8% (7)
1:2 Партизан
4.1% (5)
3:2 Кёльн
1.7% (2)
4:2 Кёльн
1.7% (2)
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