  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Кёльн
0:1
Конец матча
Партизан
0'
0:1
9' Гол
Маркович Светозар
90' Желтая карточка
Натхо Бибрас
90'+8
Гол (видео). Лига конференций. Ф...

Ход матча

9'
0:1
Маркович Светозар
(Натхо Бибрас)
61'
Любичич Деян
Кайнц Флориан
 
61'
Хектор Йонас
Педерсен Кристиан
 
61'
Майна Линтон
Гусенбашич Денис
 
67'
 
Андраде Патрик
Мениг Квинси
71'
Тиггес Штеффен
Дитц Флориан
 
71'
Ут Марк
Дуда Ондрей
 
76'
 
Лутовац Александар
Павлович Андрия
88'
 
Шехович Златан
Урошевич Слободан
90'
 
Натхо Бибрас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 121
Кёльн 88.4% (107)
X 7.4% (9)
Партизан 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
5
Сольдо
Никола
3
Педерсен
Кристиан
8
Гусенбашич
Денис
18
Дуда
Ондрей
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
23
Адамян
Саркис
41
Попович
Александар
26
Филипович
Александар
5
Вуячич
Игор
6
Маркович
Светозар
72
Урошевич
Слободан
18
Диабате
Фуссейни
10
Натхо
Бибрас
8
Траоре
Хамиду
9
Мениг
Квинси
20
Павлович
Андрия
11
Гомеш
Рикарду
Кёльн
4-4-2
Партизан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.4
Дитц Флориан 2 0.4
Шиндлер Кингсли 1 0.2
Адамян Саркис 1 0.2
Скири Эйе 1 0.2
Хюберс Тимо 1 0.2
Тиггес Штеффен 1 0.2
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 4 0.8
Диабате Фуссейни 4 0.8
Урошевич Слободан 2 0.4
Андраде Патрик 1 0.2
Маркович Светозар 1 0.2
Натхо Бибрас 0 0
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Скири Эйе 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 2 1
Натхо Бибрас 3 0
Живкович Марко II 2 0
Траоре Хамиду 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
33%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1
Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1
Партизан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0
Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0 Партизан - Трнава 3:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Партизан Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Словацко Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Партизан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Кёльн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Маркович Светозар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 121
    Кёльн 88.4% (107)
    X 7.4% (9)
    Партизан 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кёльн 0:1 Партизан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Партизан

    Исход игры
    Кёльн
    88.4% (107)
    Ничья
    7.4% (9)
    Партизан
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.07% (81)
    Меньше
    31.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    52.1% (63)
    2:0 Кёльн
    12.4% (15)
    1:0 Кёльн
    11.6% (14)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Кёльн
    5.8% (7)
    1:2 Партизан
    4.1% (5)
    3:2 Кёльн
    1.7% (2)
    4:2 Кёльн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     