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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10016
АЗ Алкмаар
3:2
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
16' Гол
Одгор Йенс
1:1
19' Гол
Йоостен Патрик
2:1
62' Пенальти
Де Вит Дани
67' Желтая карточка
Кабрал Эуклидес
2:2
71' Гол
Кабрал Эуклидес
3:2
85' Гол
Карлссон Йеспер
88' Желтая карточка
Антонио Владимиро
90' Желтая карточка
Дабо Багали
90'+6
Голы (видео). Лига конференций. ...

Ход матча

16'
Одгор Йенс
(Хацидиакос Пантелис)
1:0
19'
1:1
Йоостен Патрик
(Питтас Яннис)
62'
Де Вит Дани
2:1
63'
Ванхесден Зиньо
Деккер Максим
 
63'
Лахдо Майкель
Хацидиакос Пантелис
 
63'
Карлссон Йеспер
Ван Бредероде Мирон
 
64'
 
Антонио Владимиро
Йоостен Патрик
64'
 
Коль Исраэль
Шахар Идо
64'
 
Жради Бассель
Шполярич Данило
67'
 
Кабрал Эуклидес
71'
2:2
Кабрал Эуклидес
(Антонио Владимиро)
76'
 
Дигин Николя
Артиматас Панайотис
81'
Базур Рихедли
Де Вит Дани
 
85'
 
Дабо Багали
Хенти Эзекиэль
85'
Карлссон Йеспер
(Керкез Милош)
3:2
88'
 
Антонио Владимиро
90'
 
Дабо Багали

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 121
АЗ Алкмаар 98.3% (119)
X 0% (0)
Аполлон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
19
Ван
Бредероде
Мирон
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
6
Артиматас
Панайотис
4
Йованович
Вукашин
24
Хаммас
Амин
25
Кириаку
Хараламбос
20
Шполярич
Данило
65
Йоостен
Патрик
36
Шахар
Идо
9
Питтас
Яннис
90
Хенти
Эзекиэль
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аполлон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 7 (2) 0.78
Павлидис Вангелис 4 0.44
Рейндерс Тиджани 3 0.33
Лахдо Майкель 3 0.33
Эвьен Хэкон 2 0.22
Сугавара Юкинари 1 0.11
Одгор Йенс 1 0.11
Бёкема Сэм 1 0.11
Де Вит Меес 1 0.11
Карлссон Йеспер III 1 0.11
Бараси Юсуф 1 0.11
Де Йонг Федде 1 0.11
Керкез Милош 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Класи Йорди 0 0
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 0.33
Йоостен Патрик 1 0.33
Кабрал Эуклидес 1 0.33
Кириаку Хараламбос 0 0
Антонио Владимиро 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёкема Сэм 3 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Класи Йорди 1 0
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Одгор Йенс 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Керкез Милош 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Эль-Хаджи 1 0
Дабо Багали 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Питтас Яннис 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
2
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
50%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
1
50%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

26
3
10 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
1
33%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
1
33%
46-60
6
23%
1
33%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1
Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Вадуц Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Аполлон Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Вадуц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Аполлон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аполлон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Йоостен Патрик бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Одгор Йенс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    АЗ Алкмаар 98.3% (119)
    X 0% (0)
    Аполлон 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 3:2 Аполлон

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    98.3% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Аполлон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.9% (57)
    Меньше
    52.1% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    34.45% (41)
    Нет
    65.55% (78)
    Популярный счёт
    2:0 АЗ Алкмаар
    47.1% (57)
    3:1 АЗ Алкмаар
    15.7% (19)
    2:1 АЗ Алкмаар
    13.2% (16)
    3:0 АЗ Алкмаар
    11.6% (14)
    1:0 АЗ Алкмаар
    4.1% (5)
    4:1 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
    4:0 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
    3:2 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
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