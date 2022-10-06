Тур: 3. Стадион: АФАС. Зрители: 10016
3:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолОдгор Йенс
1:1
19' ГолЙоостен Патрик
2:1
62' ПенальтиДе Вит Дани
67' Желтая карточкаКабрал Эуклидес
2:2
71' ГолКабрал Эуклидес
3:2
85' ГолКарлссон Йеспер
88' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
90' Желтая карточкаДабо Багали
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
16'
19'
1:1
62'
2:1
67'
71'
85'
3:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.78
|Павлидис Вангелис
|4
|0.44
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.33
|Лахдо Майкель
|3
|0.33
|Эвьен Хэкон
|2
|0.22
|Сугавара Юкинари
|1
|0.11
|Одгор Йенс
|1
|0.11
|Бёкема Сэм
|1
|0.11
|Де Вит Меес
|1
|0.11
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.11
|Бараси Юсуф
|1
|0.11
|Де Йонг Федде
|1
|0.11
|Керкез Милош
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|0.33
|Йоостен Патрик
|1
|0.33
|Кабрал Эуклидес
|1
|0.33
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Антонио Владимиро
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Эль-Хаджи
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
2
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
1
50%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
1
50%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
26
3
10 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
1
33%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
1
33%
46-60
6
23%
1
33%
61-75
8
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2
Аполлон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1
Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 3:2 Аполлон
Исход игры
АЗ Алкмаар
98.3% (119)
Ничья
0% (0)
Аполлон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
34.45% (41)
Нет
65.55% (78)
Популярный счёт
2:0 АЗ Алкмаар
47.1% (57)
3:1 АЗ Алкмаар
15.7% (19)
2:1 АЗ Алкмаар
13.2% (16)
3:0 АЗ Алкмаар
11.6% (14)
1:0 АЗ Алкмаар
4.1% (5)
4:1 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
4:0 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
3:2 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
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