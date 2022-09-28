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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Рома
 
Позже
Бетис
Прогнозы 31
Рома 87.1% (27)
X 12.9% (4)
Бетис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Бетис
1.84
4.70
4.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Бетис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
Дибала Пауло 1 0.5
Белотти Андреа 1 0.5
Шомуродов Элдор 1 0.5
Дзаньоло Николо 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 (1) 1
Каналес Серхио 1 0.5
Энрике Луис 1 0.5
Хоакин Санчес 1 0.5
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Песселья Херман 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Луис Фелипе 1 0
Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1
Бетис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0
ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лудогорец Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
3. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Рома 87.1% (27)
    X 12.9% (4)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Бетис
    1.84
    4.70
    4.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Бетис

    Исход игры
    Рома
    87.1% (27)
    Ничья
    12.9% (4)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (23)
    Меньше
    25.81% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (25)
    Нет
    19.35% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    64.5% (20)
    1:0 Рома
    12.9% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (2)
    2:0 Рома
    6.5% (2)
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    Рома
    Бетис
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