Тур: 3. Стадион: Фортуна Арена. Зрители: 18271
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаМатиас Иури
43' Желтая карточкаУсор Мозес
0:1
45' ГолЯнга Рангело
51' Желтая карточкаМухар Карло
60' Желтая карточкаДяк Чиприан
74' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
90' Желтая карточкаСкуффет Симоне
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
31'
43'
45'
0:1
51'
60'
74'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
23
Шевчик
Петр
16
Усор
Мозес
17
Провод
Лукас
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Усор МозесПолузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
31 Дворжак АдамЗащитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Биэгон ЭрикНападающий
-
20 Сор КоллинсНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гал РаресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буш СержиуНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Славия Прага
ЧФР Клуж
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайинка Питер
|4
|0.44
|Шранц Иван
|2
|0.22
|Юречка Вацлав
|2
|0.22
|Усор Мозес
|2
|0.22
|Алмейда Эвертон
|2
|0.22
|Сор Коллинс
|2
|0.22
|Траоре Ибрагим
|1
|0.11
|Тьехи Христ
|1
|0.11
|Масопуст Лукаш
|1
|0.11
|Голеш Томаш
|1
|0.11
|Лингр Ондржей
|1
|0.11
|Фила Даниэль
|1
|0.11
|Журасек Давид
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.22
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.11
|Янга Рангело
|1
|0.11
|Цвек Ловро
|1
|0.11
|Матиас Иури
|1
|0.11
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.11
|Скуффет Симоне
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|3
|0
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Дорли Оскар
|2
|0
|Тьехи Христ
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|Матиас Иури
|3
|0
|Йебоа Эммануэль
|3
|0
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
33%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
20
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
3
43%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
29%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1
Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|ФК Балкани
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ФК Балкани
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Славия Прага 0:1 ЧФР Клуж
Исход игры
Славия Прага
87.5% (105)
Ничья
10% (12)
ЧФР Клуж
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
57.63% (68)
Нет
42.37% (50)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
41.7% (50)
1:0 Славия Прага
25% (30)
2:0 Славия Прага
15% (18)
1:1 Ничья
7.5% (9)
1:2 ЧФР Клуж
2.5% (3)
3:1 Славия Прага
1.7% (2)
3:0 Славия Прага
1.7% (2)
3:2 Славия Прага
1.7% (2)
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