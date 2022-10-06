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Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 18271
Славия Прага
0:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
31' Желтая карточка
Матиас Иури
43' Желтая карточка
Усор Мозес
0:1
45' Гол
Янга Рангело
51' Желтая карточка
Мухар Карло
60' Желтая карточка
Дяк Чиприан
74' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
90' Желтая карточка
Скуффет Симоне
90'+7
Славия - ЧФР Клуж. Гол (видео). ...

Ход матча

31'
 
Матиас Иури
43'
Усор Мозес
 
45'
0:1
Янга Рангело
(Роджер VII)
51'
 
Мухар Карло
60'
 
Дяк Чиприан
61'
Алмейда Эвертон
Провод Лукас
 
61'
Сор Коллинс
Тецл Станислав
 
69'
Траоре Ибрагим
Тьехи Христ
 
69'
 
Малеле Сефас
Янга Рангело
74'
 
Йебоа Эммануэль
77'
 
Браун Кристофер
Дяк Чиприан
77'
 
Буш Сержиу
Йебоа Эммануэль
87'
 
Цвек Ловро
Боатенг Бисмарк
87'
Дорли Оскар
Журасек Давид
 
90'
 
Скуффет Симоне

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Славия Прага 87.5% (105)
X 10% (12)
ЧФР Клуж 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коларж
Ондржей
21
Доудера
Давид
30
Качараба
Тарас
4
Оусоу
Айхам
33
Журасек
Давид
23
Шевчик
Петр
5
Тьехи
Христ
16
Усор
Мозес
17
Провод
Лукас
9
Олайинка
Питер
11
Тецл
Станислав
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
8
Роджер
VII
32
Янга
Рангело
15
Йебоа
Эммануэль
Славия Прага
4-2-3-1
ЧФР Клуж
4-4-2

История личных встреч

Славия Прага
ЧФР Клуж

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 4 0.44
Шранц Иван 2 0.22
Юречка Вацлав 2 0.22
Усор Мозес 2 0.22
Алмейда Эвертон 2 0.22
Сор Коллинс 2 0.22
Траоре Ибрагим 1 0.11
Тьехи Христ 1 0.11
Масопуст Лукаш 1 0.11
Голеш Томаш 1 0.11
Лингр Ондржей 1 0.11
Фила Даниэль 1 0.11
Журасек Давид 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.22
Дебелюх Габриэл 1 0.11
Янга Рангело 1 0.11
Цвек Ловро 1 0.11
Матиас Иури 1 0.11
Дяк Чиприан 1 (1) 0.11
Скуффет Симоне 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 3 0
Мандоус Алеш 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Дорли Оскар 2 0
Тьехи Христ 2 0
Усор Мозес 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Олайинка Питер 1 0
Провод Лукас 1 0
Доудера Давид 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Юрасек Матей 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун-Александру Константин 3 0
Матиас Иури 3 0
Йебоа Эммануэль 3 0
Дяк Чиприан 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Камора Мауру 1 0
Малеле Сефас 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Колингер Денис 1 0
Маня Кристьян 1 0
Мухар Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
33%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

20
7
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
6
30%
3
43%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
15%
2
29%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
63%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1
Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Словацко - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Варнсдорф 3:2 Славия Прага - Теплице 6:0 Опава - Славия Прага 1:1 Зброёвка - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Дукла Прага 1:3 Славия Прага - Ракув 2:0 Славия Прага - Пардубице 7:0 Тршинец - Славия Прага 4:2 Ракув - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Спарта-2 Прага 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
2. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. ФК Балкани Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Славия Прага Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2. ФК Балкани Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сивасспор Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
4. ЧФР Клуж Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ФК Балкани Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
3. Сивасспор Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Славия Прага Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 120
    Славия Прага 87.5% (105)
    X 10% (12)
    ЧФР Клуж 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Славия Прага 0:1 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Славия Прага
    87.5% (105)
    Ничья
    10% (12)
    ЧФР Клуж
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (68)
    Нет
    42.37% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    41.7% (50)
    1:0 Славия Прага
    25% (30)
    2:0 Славия Прага
    15% (18)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    1:2 ЧФР Клуж
    2.5% (3)
    3:1 Славия Прага
    1.7% (2)
    3:0 Славия Прага
    1.7% (2)
    3:2 Славия Прага
    1.7% (2)
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