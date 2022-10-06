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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Хартс
0:3
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
4' Гол
Мандрагора Роландо
25' Желтая карточка
Кингсли Стивен
0:2
42' Гол
Куаме Кристиан
48' Красная карточка
Нилсон Льюис
56' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
0:3
79' Гол
Йович Лука
90'+4
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

4'
0:1
Мандрагора Роландо
(Терзич Алекса)
25'
Кингсли Стивен
 
42'
0:2
Куаме Кристиан
46'
 
Миленкович Никола
Роша Игор
48'
Нилсон Льюис
 
53'
Хамфрис Стивен
Шенклэнд Лоуренс
 
53'
Девлин Кэмерон
Грант Джордж
 
56'
Киомурцоглу Орестис
 
59'
Аткинсон Натаниэль
Смит Майкл
 
74'
 
Бьянко Алессандро
Амрабат Софьян
74'
 
Додо Домилсон
Бираги Кристиано
75'
Форрест Алан
Джиннелли Джош
 
75'
Маккей-Стивен Гари
Маккей Барри
 
79'
0:3
Йович Лука
(Куаме Кристиан)
79'
 
Гонсалес Николас
Сапонара Риккардо
87'
 
Журковски Шимон
Бонавентура Джакомо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 121
Хартс 6.6% (8)
X 22.3% (27)
Фиорентина 71.1% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гордон
Крейг
20
Нилсон
Льюис
3
Кингсли
Стивен
19
Кокран
Алекс
2
Смит
Майкл
7
Грант
Джордж
8
Киомурцоглу
Орестис
16
Хэллидэй
Эндрю
30
Джиннелли
Джош
9
Шенклэнд
Лоуренс
18
Маккей
Барри
95
Голлини
Пьерлуиджи
15
Терзич
Алекса
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
8
Сапонара
Риккардо
Хартс
3-4-3
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрест Алан 1 0.33
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 0.33
Девлин Кэмерон 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 1 0.2
Йович Лука 1 0.2
Мандрагора Роландо 1 0.2
Барак Антонин 1 0.2
Гонсалес Николас 1 0.2
Кабрал Артур 1 0.2
Бираги Кристиано 0 0
Соттиль Рикардо 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсон Льюис 0 1
Гордон Крейг 1 0
Кингсли Стивен 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Харинг Петер 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Кокран Алекс 1 0
Смит Коннор I 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 2 1
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4
Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1
Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Фиорентина Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Хартс Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
4. РФШ Рига Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
3. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Хартс Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. РФШ Рига Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Вадуц Фоссо Райан 1 3
ФКСБ Попеску Октавиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Кингсли Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Мандрагора Роландо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хартс 6.6% (8)
    X 22.3% (27)
    Фиорентина 71.1% (86)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Хартс 0:3 Фиорентина

    Исход игры
    Хартс
    6.6% (8)
    Ничья
    22.3% (27)
    Фиорентина
    71.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    37.2% (45)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    0:1 Фиорентина
    17.4% (21)
    0:2 Фиорентина
    7.4% (9)
    2:1 Хартс
    3.3% (4)
    1:3 Фиорентина
    3.3% (4)
    1:0 Хартс
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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