Тур: 3. Стадион: Парк Тайнкасл.
0:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМандрагора Роландо
25' Желтая карточкаКингсли Стивен
0:2
42' ГолКуаме Кристиан
48' Красная карточкаНилсон Льюис
56' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
0:3
79' ГолЙович Лука
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
25'
42'
0:2
48'
79'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 10
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
20
Нилсон
Льюис
19
Кокран
Алекс
18
Маккей
Барри
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нилсон ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
19 Кокран АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маккей БарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Кларк ЗандерВратарь
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Форрест АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсон Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форрест Алан
|1
|0.33
|Шенклэнд Лоуренс
|1 (1)
|0.33
|Девлин Кэмерон
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|1
|0.2
|Йович Лука
|1
|0.2
|Мандрагора Роландо
|1
|0.2
|Барак Антонин
|1
|0.2
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|Кабрал Артур
|1
|0.2
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсон Льюис
|0
|1
|Гордон Крейг
|1
|0
|Кингсли Стивен
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Джиннелли Джош
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Харинг Петер
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Кокран Алекс
|1
|0
|Смит Коннор I
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|2
|1
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3 РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4
Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5 Ист Файф - Хартс 0:7 Европа - Хартс 0:4
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1
Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Хартс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Хартс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Хартс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Хартс 0:3 Фиорентина
Исход игры
Хартс
6.6% (8)
Ничья
22.3% (27)
Фиорентина
71.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
37.2% (45)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:1 Фиорентина
17.4% (21)
0:2 Фиорентина
7.4% (9)
2:1 Хартс
3.3% (4)
1:3 Фиорентина
3.3% (4)
1:0 Хартс
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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