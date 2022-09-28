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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Будё-Глимт
Прогнозы 31
Арсенал 100% (31)
X 0% (0)
Будё-Глимт 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Будё-Глимт
1.24
7.60
13.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 1
Маркус Аленсар 1 1
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветлесен Уго 1 0.5
Грёнбек Альберт 1 0.5
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Амундсен Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПСВ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цюрих Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Арсенал 100% (31)
    X 0% (0)
    Будё-Глимт 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.24
    7.60
    13.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Будё-Глимт

    Исход игры
    Арсенал
    100% (31)
    Ничья
    0% (0)
    Будё-Глимт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (15)
    Меньше
    51.61% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    38.71% (12)
    Нет
    61.29% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    48.4% (15)
    2:1 Арсенал
    22.6% (7)
    3:1 Арсенал
    12.9% (4)
    4:0 Арсенал
    6.5% (2)
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    Арсенал
    Будё-Глимт
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