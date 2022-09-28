Тур: 3. Стадион: Эмирейтс.
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Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|1
|1
|Маркус Аленсар
|1
|1
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветлесен Уго
|1
|0.5
|Грёнбек Альберт
|1
|0.5
|Берг Патрик
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Арсенал - Будё-Глимт
Исход игры
Арсенал
100% (31)
Ничья
0% (0)
Будё-Глимт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (15)
Меньше
51.61% (16)
Обе команды забьют
Да
38.71% (12)
Нет
61.29% (19)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
48.4% (15)
2:1 Арсенал
22.6% (7)
3:1 Арсенал
12.9% (4)
4:0 Арсенал
6.5% (2)
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