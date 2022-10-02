Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Redouan El Yaakoubi сейчас получил желтую

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Юнес Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

44' Удар от ворот произведет Утрехт

43' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Оооо... вот это был удар! Дриауех Каухайб должен был забить с этой позиции.

43' Дриауех Каухайб нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

42' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Боздоган Джан получил желтую карточку от судьи

39' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Дост Бас должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Дост Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

33' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

31' Хорошую попытку сделал Маэда Наоки . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Оооо... вот это был удар! Маэда Наоки должен был забить с этой позиции.

27' Маэда Наоки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Утрехт

26' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

24' Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

23' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

22' Юнес Амин из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Матч возобновлен

19' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хореман Сибе получил желтую карточку от судьи

17' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Утрехт

10' Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Утрехт

4' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эксельсиор начинает с центра поля