Тур: 8. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4124 Главный судья: Мартенс Ричард
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаХореман Сибе
0:1
31' ГолВан де Стрек Сандер
39' Желтая карточкаБоздоган Джан
90' Желтая карточкаЭль-Яакуби Редуан
90'+7
Ход матча
19'
31'
39'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
8 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
17
Клейбер
Шон
30
Маэда
Наоки
14
Юнес
Амин
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Донкор ДжекиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Загре АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Утрехт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бас Юлиан
|2
|0.25
|Хархаух Реда
|2
|0.25
|Хореман Сибе
|1
|0.13
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.13
|Азаркан Маруан
|1
|0.13
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.13
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.13
|Сеймор Серано
|1
|0.13
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.63
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.5
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.13
|Боздоган Джан
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Силла Мусса
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Аюб Яссин
|1
|0
|Файн Адриан
|1
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Хархаух Реда
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0
Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3
Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2
Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|2.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|23 - 6
|19
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Спарта Роттердам
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Ваалвейк
|1:1
|8
|2
|4
|2
|16 - 11
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|1
|6
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Эксельсиор
|8
|3
|0
|5
|10 - 19
|9
|12.
|Гронинген
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Камбюр
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Волендам
|8
|1
|2
|5
|8 - 23
|5
|17.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Ваалвейк
|1:1
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|8.
|Спарта Роттердам
|1:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|НЕК Неймеген
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|1:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3