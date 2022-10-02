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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4124 Главный судья: Мартенс Ричард
Эксельсиор
0:1
Конец матча
Утрехт
0'
19' Желтая карточка
Хореман Сибе
0:1
31' Гол
Ван де Стрек Сандер
39' Желтая карточка
Боздоган Джан
90' Желтая карточка
Эль-Яакуби Редуан
90'+7

Ход матча

19'
Хореман Сибе
 
31'
0:1
Ван де Стрек Сандер
(Боздоган Джан)
39'
 
Боздоган Джан
57'
 
Брауэрс Люк
Тоорнстра Йенс
58'
 
Загре Артур
Юнес Амин
68'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
69'
 
Силла Мусса
Маэда Наоки
69'
Хархаух Реда
Азаркан Маруан
 
69'
Лампру Лазарос
Дриауех Каухайб
 
78'
Донкор Джеки
Гаудмейн Кензо
 
80'
 
Редан Дайшон
Ван де Стрек Сандер
84'
Авуджа Максим
Чу-А-Он Натан
 
90'
Эль-Яакуби Редуан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
21
Вормердам
Дьянго
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
30
Маэда
Наоки
22
Ван
де
Стрек
Сандер
14
Юнес
Амин
28
Дост
Бас
Эксельсиор
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Утрехт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.25
Хархаух Реда 2 0.25
Хореман Сибе 1 0.13
Гаудмейн Кензо 1 0.13
Азаркан Маруан 1 0.13
Чу-А-Он Натан 1 0.13
Эль-Яакуби Редуан 1 0.13
Сеймор Серано 1 0.13
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.63
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.5
Ван де Стрек Сандер 1 0.13
Боздоган Джан 0 0
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Хархаух Реда 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0
Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3
Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2
Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Спарта Роттердам 1:1 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Ваалвейк 1:1 8 2 4 2 16 - 11 10
10. НЕК Неймеген 8 1 6 1 8 - 6 9
11. Эксельсиор 8 3 0 5 10 - 19 9
12. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
17. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Ваалвейк 1:1 5 2 2 1 13 - 7 8
5. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
8. Спарта Роттердам 1:1 4 2 0 2 8 - 5 6
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. НЕК Неймеген 4 0 3 1 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Спарта Роттердам 1:1 4 1 2 1 2 - 4 5
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 93'
      Ван Дёйнен Майк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Тер Авест Хидде из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      90'
      Рефери не любит споров - именно за это Redouan El Yaakoubi сейчас получил желтую
    • 90'
      Ван дер Марел Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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