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Турция: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Коньяспор
1:0
Конец матча
Хатайспор
0'
33' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
33' Желтая карточка
Чорекчи Камил
1:0
66' Гол
Паш Бруно
90'+4

Ход матча

33'
Бютюки Зюмер
 
33'
 
Чорекчи Камил
46'
Паш Бруно
Мурич Роберт
 
66'
Паш Бруно
(Дикмен Сонер)
1:0
66'
 
Канак Каан
Варга Кевин
78'
Диуф Маме Бирам
Демир Мухаммет
 
80'
 
Йылдырым Бертуг
Буджемаа Мехди
87'
 
Враньеш Огнен
Лобжанидзе Саба
87'
 
Абид Рейан
Эргюн Онур
90'
Икпеазу Уче
Бютюки Зюмер
 
90'
Караель Джебраил
Цекици Эндри
 
90'
Язгылы Угурджан
Дикмен Сонер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
14
Дикмен
Сонер
11
Мурич
Роберт
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
9
Демир
Мухаммет
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
15
Йылмаз
Реджеп
3
Фалетт
Симон
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
7
Рибейру
Рубен
4
Эргюн
Онур
11
Лобжанидзе
Саба
25
Эль-Кааби
Аюб
21
Варга
Кевин
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 3 (1) 0.5
Цекици Эндри 1 0.17
Паш Бруно 1 0.17
Хауберт Гильерме 1 (1) 0.17
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 1 0.2
Эргюн Онур 1 0.2
Лобжанидзе Саба 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 2 1
Кальво Франсиско 2 0
Бютюки Зюмер 1 0
Огюз Ахмет 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 2 0
Чорекчи Камил 2 0
Враньеш Огнен 1 0
Чагиран Муса 1 0
Фалетт Симон 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 6 4 2 0 7 - 0 14
2. Бешикташ 5 4 1 0 14 - 7 13
3. Фенербахче 5 3 1 1 15 - 6 10
4. Истанбул Башакшехир 4 3 1 0 8 - 0 10
5. Газиантеп 5 3 1 1 10 - 6 10
6. Адана Демирспор 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Галатасарай 5 3 1 1 4 - 2 10
8. Трабзонспор 5 3 1 1 6 - 5 10
9. Аланьяспор 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Гиресунспор 0:0 6 2 1 3 4 - 7 7
11. Кайсериспор 5 2 0 3 4 - 5 6
12. Касымпаша 5 2 0 3 3 - 11 6
13. Антальяспор 5 2 0 3 8 - 10 6
14. Фатих Карагюмрюк 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
15. Сивасспор 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Истанбулспор 4 1 0 3 1 - 7 3
17. Умраниеспор 5 0 1 4 3 - 7 1
18. Хатайспор 5 0 1 4 2 - 6 1
19. Анкарагюджю 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Бешикташ 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Коньяспор 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Фенербахче 3 2 1 0 9 - 5 7
5. Газиантеп 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Адана Демирспор 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Кайсериспор 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Трабзонспор 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Аланьяспор 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Фатих Карагюмрюк 0:0 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Антальяспор 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Сивасспор 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Гиресунспор 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Галатасарай 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Касымпаша 2 1 0 1 1 - 6 3
16. Хатайспор 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Анкарагюджю 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Умраниеспор 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Истанбулспор 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Галатасарай 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Трабзонспор 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Бешикташ 2 1 1 0 6 - 5 4
5. Газиантеп 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аланьяспор 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Адана Демирспор 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Гиресунспор 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Фенербахче 2 1 0 1 6 - 1 3
10. Истанбулспор 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Касымпаша 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Антальяспор 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Истанбул Башакшехир 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Умраниеспор 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фатих Карагюмрюк 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Хатайспор 3 0 0 3 0 - 3 0
17. Сивасспор 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Анкарагюджю 3 0 0 3 2 - 7 0
19. Кайсериспор 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фенербахче Валенсия Эннер 6 2 1
2. Антальяспор Райт Хаджи 5 1 0
3. Газиантеп Фигейредо Жоау 4 0 0
4. Бешикташ Мулека Джексон 4 0 0
5. Галатасарай Гомис Бафетимби 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 1
2. Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 1
3. Сивасспор Чифтчи Угюр 2 1
4. Коньяспор Демирбаг Адиль 2 1
5. Аланьяспор Фер Лерой 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Чорекчи Камил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бютюки Зюмер получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
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