Стадион: Конья Бююкшехир
Ход матча
33'
33'
66'
1:0
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
22
Огюз
Ахмет
14
Дикмен
Сонер
11
Мурич
Роберт
23
Цекици
Эндри
23
Адекугбе
Сэм
21
Варга
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
-
29 Икпеазу УчеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Варга КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
26 Канак КаанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бас СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Озбалта Серкан
История личных встреч
Коньяспор
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|3 (1)
|0.5
|Цекици Эндри
|1
|0.17
|Паш Бруно
|1
|0.17
|Хауберт Гильерме
|1 (1)
|0.17
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0.2
|Эргюн Онур
|1
|0.2
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|Огюз Ахмет
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|2
|0
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0
Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|2.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|3.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|4.
|Истанбул Башакшехир
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|5.
|Газиантеп
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Адана Демирспор
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|8.
|Трабзонспор
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|9.
|Аланьяспор
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Гиресунспор
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|11.
|Кайсериспор
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|12.
|Касымпаша
|5
|2
|0
|3
|3 - 11
|6
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|15.
|Сивасспор
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Истанбулспор
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|17.
|Умраниеспор
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|18.
|Хатайспор
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|19.
|Анкарагюджю
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Бешикташ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|Газиантеп
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Адана Демирспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Кайсериспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Аланьяспор
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Антальяспор
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Сивасспор
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Гиресунспор
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Касымпаша
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|16.
|Хатайспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Анкарагюджю
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Умраниеспор
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Истанбулспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Галатасарай
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Трабзонспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Газиантеп
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аланьяспор
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Адана Демирспор
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Гиресунспор
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|6 - 1
|3
|10.
|Истанбулспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Касымпаша
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Антальяспор
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Умраниеспор
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Хатайспор
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|17.
|Сивасспор
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Анкарагюджю
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|19.
|Кайсериспор
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|6
|2
|1
|2.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|5
|1
|0
|3.
|Газиантеп
|Фигейредо Жоау
|4
|0
|0
|4.
|Бешикташ
|Мулека Джексон
|4
|0
|0
|5.
|Галатасарай
|Гомис Бафетимби
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2
|1
|2.
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|1
|3.
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2
|1
|4.
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|5.
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|3
|0