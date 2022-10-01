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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 33'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
3' Гол
Окака Стефано
28' Желтая карточка
Шахинер Омер Али

Ход матча

3'
0:1
Окака Стефано
(Шуиар Мунир)
28'
 
Шахинер Омер Али

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбул Башакшехир
4.00
3.70
3.60
Все Коэффициенты
32
Аккан
Гёкхан
77
Джейлан
Огуз
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
30
Джигерджи
Толга
54
Кылынч
Эмре
48
Антальялы
Тайлан
8
Педринью
V
21
Беридзе
Георгий
22
Соу
Али
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
59
Тоуба
Ахмед
55
Ндайишимийе
Юссуф
3
Калдырым
Хасан
Али
8
Алексич
Даниел
20
Билья
Лукас
19
Озджан
Беркай
9
Траоре
Бертран
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
Анкарагюджю
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беридзе Георгий 3 0.43
Соу Али 1 0.14
Yasin Gureler 1 0.14
Джигерджи Толга 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 1 0.14
Шиш Патрик 1 0.14
Шуиар Мунир 1 0.14
Кени Филипп 1 0.14
Окака Стефано 1 0.14
Алексич Даниел 1 0.14
Гюрлер Сердар 1 0.14
Шадли Насер 1 0.14
Озджан Беркай 1 0.14
Тюрюдж Дениз 1 (1) 0.14
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хавьер Марлон 2 1
Джейлан Огуз 2 0
Македа Федерико 1 0
Малку Кевин 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Родригеш Педру 1 0
Bahadir Han Gungordu 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 2 1
Окака Стефано 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Тоуба Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1
Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3 Маниса Буюкшехир - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Бандырмаспор 1:0 Эрзурумспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бурсаспор 2:1 Менеменспор - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 7 5 2 0 10 - 0 17
2. Адана Демирспор 7 5 1 1 16 - 9 16
3. Галатасарай 7 5 1 1 9 - 5 16
4. Кайсериспор 1:0 8 5 0 3 10 - 5 15
5. Бешикташ 7 4 2 1 16 - 10 14
6. Коньяспор 7 4 2 1 8 - 2 14
7. Фенербахче 6 4 1 1 20 - 6 13
8. Трабзонспор 0:1 8 4 1 3 11 - 11 13
9. Касымпаша 8 4 0 4 8 - 15 12
10. Газиантеп 8 3 2 3 13 - 11 11
11. Аланьяспор 7 2 2 3 10 - 15 8
12. Гиресунспор 6 2 1 3 5 - 8 7
13. Антальяспор 7 2 0 5 8 - 14 6
14. Фатих Карагюмрюк 6 1 3 2 8 - 10 6
15. Истанбулспор 6 1 2 3 4 - 10 5
16. Анкарагюджю 0:1 7 1 1 5 6 - 12 4
17. Сивасспор 7 0 4 3 5 - 11 4
18. Умраниеспор 7 0 2 5 5 - 10 2
19. Хатайспор 6 0 1 5 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайсериспор 1:0 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Фенербахче 4 3 1 0 14 - 5 10
3. Истанбул Башакшехир 1:0 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Адана Демирспор 3 3 0 0 7 - 2 9
5. Бешикташ 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Трабзонспор 0:1 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Газиантеп 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Коньяспор 3 2 1 0 2 - 0 7
9. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Касымпаша 4 2 0 2 4 - 9 6
11. Аланьяспор 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 7 - 6 4
13. Анкарагюджю 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Сивасспор 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Гиресунспор 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Антальяспор 4 1 0 3 5 - 8 3
17. Хатайспор 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Истанбулспор 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Умраниеспор 4 0 0 4 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Коньяспор 4 2 1 1 6 - 2 7
3. Истанбул Башакшехир 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Адана Демирспор 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Касымпаша 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Трабзонспор 0:1 5 2 0 3 7 - 9 6
7. Бешикташ 3 1 2 0 8 - 7 5
8. Истанбулспор 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Гиресунспор 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Аланьяспор 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Газиантеп 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Фенербахче 2 1 0 1 6 - 1 3
13. Кайсериспор 1:0 4 1 0 3 4 - 5 3
14. Антальяспор 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Умраниеспор 3 0 2 1 4 - 5 2
16. Фатих Карагюмрюк 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Хатайспор 3 0 0 3 0 - 3 0
18. Анкарагюджю 0:1 3 0 0 3 2 - 7 0
19. Сивасспор 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 9 (2)
Антальяспор Райт Хаджи 6
Галатасарай Гомис Бафетимби 4
Газиантеп Фигейредо Жоау 4
Бешикташ Мулека Джексон 4
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 3
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 3
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 2
Антальяспор Айдогду Сонер 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбул Башакшехир
4.00
3.70
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анкарагюджю 0:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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Истанбул Башакшехир
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