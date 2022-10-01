Тур: 8. Стадион: Eryaman Stadyumu.
0:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
3'
0:1
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
32
Аккан
Гёкхан
77
Джейлан
Огуз
18
Муякич
Нихад
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
59
Тоуба
Ахмед
20
Билья
Лукас
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беридзе Георгий
|3
|0.43
|Соу Али
|1
|0.14
|Yasin Gureler
|1
|0.14
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|1
|0.14
|Шиш Патрик
|1
|0.14
|Шуиар Мунир
|1
|0.14
|Кени Филипп
|1
|0.14
|Окака Стефано
|1
|0.14
|Алексич Даниел
|1
|0.14
|Гюрлер Сердар
|1
|0.14
|Шадли Насер
|1
|0.14
|Озджан Беркай
|1
|0.14
|Тюрюдж Дениз
|1 (1)
|0.14
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Джейлан Огуз
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Малку Кевин
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Bahadir Han Gungordu
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|2
|1
|Окака Стефано
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1
Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0 Умраниеспор - Анкарагюджю 2:2 Анкарагюджю - Эюпспор 2:3 Маниса Буюкшехир - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Бандырмаспор 1:0 Эрзурумспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бурсаспор 2:1 Менеменспор - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 0
|17
|2.
|Адана Демирспор
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|3.
|Галатасарай
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|16
|4.
|Кайсериспор
|1:0
|8
|5
|0
|3
|10 - 5
|15
|5.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|6.
|Коньяспор
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|14
|7.
|Фенербахче
|6
|4
|1
|1
|20 - 6
|13
|8.
|Трабзонспор
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|9.
|Касымпаша
|8
|4
|0
|4
|8 - 15
|12
|10.
|Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|11.
|Аланьяспор
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|12.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Антальяспор
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|15.
|Истанбулспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|16.
|Анкарагюджю
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|17.
|Сивасспор
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Умраниеспор
|7
|0
|2
|5
|5 - 10
|2
|19.
|Хатайспор
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайсериспор
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|3.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Адана Демирспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Бешикташ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Трабзонспор
|0:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|9.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Касымпаша
|4
|2
|0
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Аланьяспор
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|13.
|Анкарагюджю
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Сивасспор
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Гиресунспор
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Антальяспор
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Хатайспор
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Истанбулспор
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Умраниеспор
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Коньяспор
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Касымпаша
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Трабзонспор
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Бешикташ
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Истанбулспор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Гиресунспор
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Аланьяспор
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Газиантеп
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|6 - 1
|3
|13.
|Кайсериспор
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|14.
|Антальяспор
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Умраниеспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Хатайспор
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|18.
|Анкарагюджю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|19.
|Сивасспор
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|9 (2)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|6
|Галатасарай
|Гомис Бафетимби
|4
|Газиантеп
|Фигейредо Жоау
|4
|Бешикташ
|Мулека Джексон
|4
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 2
|Антальяспор
|Айдогду Сонер
|1 2