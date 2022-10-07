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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 30.
Аваи
1:2
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
11' Пенальти
Bissoli
29' Желтая карточка
Куэста Виктор
31' Желтая карточка
Bruno Silva II
47' Желтая карточка
William Pottker
1:1
49' Гол
Куэста Виктор
1:2
57' Гол
Соарес Франсиско
73' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
77' Желтая карточка
Марсал Фернандо
86' Желтая карточка
Жефферсон
90'+6
89
Владимир
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
4
Rafael
Vaz
33
Кортез
Бруно
48
Sarara
90
William
Pottker
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
11
Мурики
Гильерме
77
Bissoli
1
Фернандес
Роберто
III
7
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
9
Соарес
Франсиско
Аваи
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Аваи
Ботафого Рибейрао

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СB
1:2
СB
1:1
СA
2:0
СA
0:2
К
4:2
КБ
2:2
СA
3:2
СA
2:1
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 14 (9) 0.47
Мурики Гильерме 4 (2) 0.13
William Pottker 3 (1) 0.1
Родригес Фелипе II 2 0.07
Kevin II 1 0.03
Carlos Eduardo3 1 0.03
Jean Pyerre 1 0.03
Raniele 1 0.03
Chaves Arthur 1 0.03
Натанаэл 0 0
Bruno Silva II 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.23
Куэста Виктор 4 0.13
Соарес Франсиско 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Vinicius5 2 0.07
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.07
Жефферсон 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 11 1
Raniele 9 0
Кортез Бруно 7 0
William Pottker 6 0
Брессан Матеус 5 0
Carlos Eduardo3 5 0
Дентиньо 4 0
Bissoli 4 0
Chaves Arthur 4 0
Matheus Galdezani 3 0
Kevin II 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Герреро Паоло 2 0
Мурики Гильерме 2 0
Владимир 2 0
Rafael Vaz 2 0
Gledson I 2 0
Клебер Жан 2 0
Nonoca 2 0
Jean Pyerre 2 0
Фрейтас Родригу 2 0
Sarara 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Копете Джонатан 1 0
Jose Renato 1 0
Бенто Талес 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 7 0
Сампайо Филипе 3 2
Угу Мигель 3 1
Кану Рубенилсон 4 0
Марсал Фернандо 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Daniel Borges 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Че Че 2 0
Erison 2 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
7
33%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

21
20
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
0
0%
5
25%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
8
38%
1
5%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
57%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
8
31%
2
13%
76-90

Забито

28
30
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
4
14%
1
3%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
6
21%
6
20%
46-60
7
25%
6
20%
61-75
0
0%
9
30%
76-90

Пропущено

47
35
15 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
2
4%
6
17%
1-15
4
9%
7
20%
16-30
9
19%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
13
28%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 30 19 9 2 52 - 20 66
2. Интернасьонал Порту Алегре 30 14 12 4 44 - 26 54
3. Флуминенсе 30 15 6 9 48 - 36 51
4. Коринтианс 30 14 9 7 36 - 29 51
5. Фламенго 30 14 7 9 48 - 28 49
6. Атлетико Паранаэнсе 30 13 9 8 36 - 34 48
7. Атлетико Минейро 30 12 10 8 38 - 32 46
8. Америка Минейро 30 12 6 12 27 - 30 42
9. Ботафого Рибейрао 30 11 7 12 31 - 34 40
10. Сан-Паулу 29 9 13 7 41 - 32 40
11. Форталеза 30 10 8 12 30 - 32 38
12. Ред Булл Брагантино 30 9 11 10 40 - 39 38
13. Гойяс 30 9 11 10 31 - 36 38
14. Сантос 30 9 10 11 32 - 28 37
15. Сеара 30 6 14 10 28 - 32 32
16. Коритиба Парана 29 9 4 16 29 - 47 31
17. Куяба 30 7 9 14 22 - 32 30
18. Атлетико Гойяненсе 30 7 7 16 30 - 47 28
19. Аваи 30 7 7 16 28 - 47 28
20. Жувентуде 30 3 11 16 23 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 15 10 4 1 21 - 7 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
3. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
4. Интернасьонал Порту Алегре 15 9 5 1 29 - 11 32
5. Фламенго 15 9 3 3 31 - 9 30
6. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
7. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
8. Америка Минейро 15 8 3 4 18 - 13 27
9. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
10. Сантос 15 7 4 4 23 - 14 25
11. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
12. Атлетико Минейро 15 6 4 5 21 - 16 22
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
15. Куяба 14 4 7 3 11 - 9 19
16. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 17 - 18 18
17. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
18. Ботафого Рибейрао 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 6 0 22 - 9 33
2. Ботафого Рибейрао 15 7 3 5 18 - 19 24
3. Атлетико Минейро 15 6 6 3 17 - 16 24
4. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
5. Форталеза 16 6 2 8 18 - 21 20
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
9. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
10. Гойяс 15 4 5 6 14 - 20 17
11. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Америка Минейро 15 4 3 8 9 - 17 15
14. Ред Булл Брагантино 15 2 6 7 16 - 25 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 15 1 4 10 9 - 32 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Сеара Ричардсон 1 10
Гойяс Бастос Фернандр Феллипе 10
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    • Желтая карточка
      31'
      Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Биссоли из команды Аваи забивает с точки!
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