Тур: 30.
1:2
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиBissoli
29' Желтая карточкаКуэста Виктор
31' Желтая карточкаBruno Silva II
47' Желтая карточкаWilliam Pottker
1:1
49' ГолКуэста Виктор
1:2
57' ГолСоарес Франсиско
73' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
77' Желтая карточкаМарсал Фернандо
86' Желтая карточкаЖефферсон
90'+6
Ход матча
11'
1:0
29'
31'
46'
47'
49'
1:1
57'
1:2
64'
77'
79'
79'
86'
90'
89
Владимир
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
48
Sarara
14
Raniele
77
Bissoli
34
Adryelson
14
Габриэл
III
6
Че
Че
47
Жефферсон
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
-
48 SararaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
18 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
25 НатанаэлЗащитник
-
72 Бенто ТалесЗащитник
- Защитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
98 Силва ЛукасПолузащитник
-
9 РомулоНападающий
-
-
83 Gledson I
-
5 Nonoca
-
21 Jean Pyerre
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Lucas Perri
-
-
32 Jacob Montes
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аваи
Ботафого Рибейрао
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|14 (9)
|0.47
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.13
|William Pottker
|3 (1)
|0.1
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Kevin II
|1
|0.03
|Carlos Eduardo3
|1
|0.03
|Jean Pyerre
|1
|0.03
|Raniele
|1
|0.03
|Chaves Arthur
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Bruno Silva II
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.23
|Куэста Виктор
|4
|0.13
|Соарес Франсиско
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Vinicius5
|2
|0.07
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.07
|Жефферсон
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|Габриэл III
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|11
|1
|Raniele
|9
|0
|Кортез Бруно
|7
|0
|William Pottker
|6
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Carlos Eduardo3
|5
|0
|Дентиньо
|4
|0
|Bissoli
|4
|0
|Chaves Arthur
|4
|0
|Matheus Galdezani
|3
|0
|Kevin II
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Мурики Гильерме
|2
|0
|Владимир
|2
|0
|Rafael Vaz
|2
|0
|Gledson I
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Nonoca
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Фрейтас Родригу
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|0
|1
|Копете Джонатан
|1
|0
|Jose Renato
|1
|0
|Бенто Талес
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Угу Мигель
|3
|1
|Кану Рубенилсон
|4
|0
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Romildo
|3
|0
|Жефферсон
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
4
19%
1
6%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
7
33%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
21
20
4 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
0
0%
5
25%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
8
38%
1
5%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
57%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
2
8%
4
27%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
8
31%
2
13%
76-90
Забито
28
30
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
4
14%
1
3%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
6
21%
6
20%
46-60
7
25%
6
20%
61-75
0
0%
9
30%
76-90
Пропущено
47
35
15 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
2
4%
6
17%
1-15
4
9%
7
20%
16-30
9
19%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
13
28%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Флуминенсе - Аваи 2:0 Аваи - Форталеза 3:2 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рибейрао - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0
Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|19
|9
|2
|52 - 20
|66
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|14
|12
|4
|44 - 26
|54
|3.
|Флуминенсе
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|4.
|Коринтианс
|30
|14
|9
|7
|36 - 29
|51
|5.
|Фламенго
|30
|14
|7
|9
|48 - 28
|49
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|13
|9
|8
|36 - 34
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|30
|12
|10
|8
|38 - 32
|46
|8.
|Америка Минейро
|30
|12
|6
|12
|27 - 30
|42
|9.
|Ботафого Рибейрао
|30
|11
|7
|12
|31 - 34
|40
|10.
|Сан-Паулу
|29
|9
|13
|7
|41 - 32
|40
|11.
|Форталеза
|30
|10
|8
|12
|30 - 32
|38
|12.
|Ред Булл Брагантино
|30
|9
|11
|10
|40 - 39
|38
|13.
|Гойяс
|30
|9
|11
|10
|31 - 36
|38
|14.
|Сантос
|30
|9
|10
|11
|32 - 28
|37
|15.
|Сеара
|30
|6
|14
|10
|28 - 32
|32
|16.
|Коритиба Парана
|29
|9
|4
|16
|29 - 47
|31
|17.
|Куяба
|30
|7
|9
|14
|22 - 32
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|7
|7
|16
|30 - 47
|28
|19.
|Аваи
|30
|7
|7
|16
|28 - 47
|28
|20.
|Жувентуде
|30
|3
|11
|16
|23 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|10
|4
|1
|21 - 7
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|3.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|9
|5
|1
|29 - 11
|32
|5.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|31 - 9
|30
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|7.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|8.
|Америка Минейро
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|9.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|10.
|Сантос
|15
|7
|4
|4
|23 - 14
|25
|11.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|15.
|Куяба
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|17.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|18.
|Ботафого Рибейрао
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|6
|0
|22 - 9
|33
|2.
|Ботафого Рибейрао
|15
|7
|3
|5
|18 - 19
|24
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|6
|6
|3
|17 - 16
|24
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|5.
|Форталеза
|16
|6
|2
|8
|18 - 21
|20
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|9.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|10.
|Гойяс
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Америка Минейро
|15
|4
|3
|8
|9 - 17
|15
|14.
|Ред Булл Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|15
|1
|4
|10
|9 - 32
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Сеара
|Ричардсон
|1 10
|Гойяс
|Бастос Фернандр Феллипе
|10