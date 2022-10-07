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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Evans S.
Мельбурн Сити
1:0
Первый тайм: 15'
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
13' Гол
Макларен Джейми

Ход матча

13'
Макларен Джейми
1:0
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.60
3.88
4.20
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
25
Callum
Talbot
6
Лам
Томас
13
О'Нил
Эйден
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
15
Нэббаут
Эндрю
7
Леки
Мэттью
14
Бериша
Валон
38
Jordan
Bos
9
Макларен
Джейми
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
14
Троизи
Джеймс
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

AЛ(
0:2
2:2
AЛ(
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
3.60
3.88
4.20
Все Коэффициенты
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