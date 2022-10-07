Тур: 13. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
1:0
13' ГолДомашкан Виталий
1:1
21' ГолКрасники Блерим
30' Желтая карточкаБалаур Ионуц
2:1
45' ГолГовеа Омар
3:1
59' ГолАким Космин
Ход матча
13'
1:0
21'
1:1
30'
45'
2:1
59'
3:1
Владение мячом
71
Попа
Михай
16
Говеа
Омар
77
Немец
Адам
25
Балаур
Ионуц
11
Триф
Разван
24
Vlad
Pop
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Триф РазванЗащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Волунтари
Миовени
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.23
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.15
|Домашкан Виталий
|2
|0.15
|Говеа Омар
|1
|0.08
|Лопеш Марселу
|1
|0.08
|Дроппа Лукаш
|1
|0.08
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.08
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.15
|Красники Блерим
|2
|0.15
|Русу Богдан
|2
|0.15
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.15
|Балаур Ионуц
|1
|0.08
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Мелеке Ульрих
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Немец Адам
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|4
|1
|Балаур Ионуц
|3
|0
|Daniel Toma
|1
|1
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Mihai Lixandru
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1
Миовени
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1
Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|9
|6
|7
|26 - 25
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|12
|8
|0
|4
|13 - 8
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|3:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|10.
|Арджеш
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|10 - 17
|13
|12.
|Университатя
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|1:3
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Волунтари
|3:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|7.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|9.
|Арджеш
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|1:3
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|3:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|1:3
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4
|Германнштадт
|Опрут Рауль
|5