Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Говеа Омар из команды Волунтари правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

44' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Тавареш Элдер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Дроппа Лукаш из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Армаш Игорь выиграл воздушное противоборство у Stefan Blanaru.

36' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Волунтари

35' Ionut Radescu не смог попасть в створ ударом издали

33' Красники Блерим пробует нанести удар издали, но Mihai Popa ловит мяч

33' Ionut Radescu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кабананга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Волунтари

30' Александру Якоб из команды Миовени не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Красники Блерим из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

28' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Миовени

28' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

26' Говеа Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Волунтари

25' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

25' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Красники Блерим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Mihai Lixandru пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

24' Кабананга Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Команда Миовени сравняла счет! Игра продолжается!

21' Ionut Radescu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Волунтари

20' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Александру Якоб выиграл воздушное противоборство у Cristian Costin.

19' Cristian Costin возвращается на поле.

18' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Costin получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Cristian Costin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Домашкан Виталий забивает с левой ноги!

13' Говеа Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Волунтари

12' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Миовени

5' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Миовени

2' Дроппа Лукаш из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Миовени начинает с центра поля