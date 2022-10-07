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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Волунтари
3:1
Второй тайм: 69'
Миовени
0'
1:0
13' Гол
Домашкан Виталий
1:1
21' Гол
Красники Блерим
30' Желтая карточка
Балаур Ионуц
2:1
45' Гол
Говеа Омар
3:1
59' Гол
Аким Космин

Ход матча

13'
Домашкан Виталий
(Говеа Омар)
1:0
21'
1:1
Красники Блерим
(Ionut Radescu)
30'
 
Балаур Ионуц
45'
Говеа Омар
2:1
46'
 
Daniel Toma
Mihai Lixandru
57'
 
Valentin Cosereanu
Stefan Blanaru
59'
Аким Космин
3:1
66'
Лопеш Марселу
Тавареш Элдер
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Миовени
2.30
3.05
3.73
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
2
Аким
Космин
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
6
Дроппа
Лукаш
98
Костин
Кристиан
16
Говеа
Омар
18
Тавареш
Элдер
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
21
Alexandru
Iacob
16
Ionut
Radescu
11
Триф
Разван
24
Vlad
Pop
5
Mihai
Lixandru
89
Stefan
Blanaru
9
Красники
Блерим
99
Кабананга
Жуниор
Волунтари
Миовени

История личных встреч

Волунтари
Миовени

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
1:2
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.23
Флоря Даниэль 2 (1) 0.15
Домашкан Виталий 2 0.15
Говеа Омар 1 0.08
Лопеш Марселу 1 0.08
Дроппа Лукаш 1 0.08
Матрикарди Патрисио 1 0.08
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.15
Красники Блерим 2 0.15
Русу Богдан 2 0.15
Скарлатаче Адриан 2 0.15
Балаур Ионуц 1 0.08
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Мелеке Ульрих 4 0
Армаш Игорь 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Флоря Даниэль 1 0
Немец Адам 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 4 1
Балаур Ионуц 3 0
Daniel Toma 1 1
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Stefan Blanaru 1 0
Mihai Lixandru 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
7
39%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1
Миовени
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1
Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 9 6 7 26 - 25 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 12 8 0 4 13 - 8 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 3:1 13 4 4 5 12 - 13 16
9. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
10. Арджеш 12 4 1 7 11 - 18 13
11. Ботошани 11 3 4 4 10 - 17 13
12. Университатя 12 2 5 5 8 - 12 11
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 1:3 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Волунтари 3:1 7 3 2 2 7 - 3 11
7. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
8. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
9. Арджеш 6 3 0 3 7 - 6 9
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 1:3 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 11 2 4 5 10 - 15 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 3:1 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 1:3 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Германнштадт Опрут Рауль 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Миовени контролирует мяч.
  • 68'
    Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 67'
    Волунтари контролирует мяч.
  • Офсайд
    67'
    Немец Адам из команды Волунтари в офсайде
  • 66'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
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    • 63'
      Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 60'
      Контроль мяча: Волунтари: 51%, Миовени: 49%.
    • Описание гола
      60'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Аким Космин правой ногой классно пробил с лета.
    • Угловой
      59'
      Говеа Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Балаур Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Волунтари начинает контратаку
    • 58'
      Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Волунтари: 53%, Миовени: 47%.
    • 47'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Волунтари начинает контратаку
    • 46'
      Аким Космин успешно блокирует удар.
    • 46'
      Mihai Lixandru нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Говеа Омар из команды Волунтари правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 45'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 44'
      Контроль мяча: Волунтари: 54%, Миовени: 46%.
    • 44'
      Миовени контролирует мяч.
    • 44'
      Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Cristian Costin из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Триф Разван
    • Офсайд
      43'
      Немец Адам из команды Волунтари в офсайде
    • 43'
      Домашкан Виталий нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Тавареш Элдер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Ionut Radescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 41'
      Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Армаш Игорь из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
    • 40'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Контроль мяча: Волунтари: 55%, Миовени: 45%.
    • 39'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Миовени контролирует мяч.
    • 38'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Немец Адам из команды Волунтари опасно и грубо сыграл. Александру Якоб пострадал.
    • 38'
      Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Дроппа Лукаш из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 36'
      Армаш Игорь выиграл воздушное противоборство у Stefan Blanaru.
    • 36'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Волунтари: 57%, Миовени: 43%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 35'
      Ionut Radescu не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Матрикарди Патрисио успешно блокирует удар.
    • 35'
      Красники Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Кабананга Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Миовени пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Армаш Игорь из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
    • 33'
      Красники Блерим пробует нанести удар издали, но Mihai Popa ловит мяч
    • 33'
      Ionut Radescu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Миовени контролирует мяч.
    • 32'
      Кабананга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      30'
      Балаур Ионуц из команды Миовени получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья свистит. Балаур Ионуц атаковал сзади соперника. Это Домашкан Виталий заработал своей команде штрафной
    • 30'
      Контроль мяча: Волунтари: 59%, Миовени: 41%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 30'
      Александру Якоб из команды Миовени не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 30'
      Красники Блерим из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Говеа Омар из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Красники Блерим
    • 29'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 28'
      Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Александру Якоб из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Александру Якоб из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Говеа Омар
    • 26'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Говеа Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 25'
      Шанс! Балаур Ионуц из команды Миовени пробил головой, но мимо
    • Угловой
      25'
      Красники Блерим из команды Миовени подал угловой слева.
    • 25'
      Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Волунтари: 61%, Миовени: 39%.
    • 24'
      Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Красники Блерим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Mihai Lixandru пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем
    • 24'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 24'
      Кабананга Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Миовени контролирует мяч.
    • 22'
      Команда Миовени сравняла счет! Игра продолжается!
    • 22'
      Vlad Pop сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Ionut Radescu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О О Л - Красники Блерим из команды Миовени легко посылает мяч в пустые ворота правой! Красники Блерим легко с этим справился!
    • 21'
      Ionut Radescu из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 21'
      Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 20'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 20'
      Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Волунтари: 68%, Миовени: 32%.
    • 19'
      Александру Якоб выиграл воздушное противоборство у Cristian Costin.
    • Травма, повреждение
      19'
      Cristian Costin возвращается на поле.
    • 19'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 18'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Costin получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      17'
      Cristian Costin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Волунтари начинает контратаку
    • 17'
      Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Дроппа Лукаш из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Ionut Radescu
    • 15'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Волунтари: 72%, Миовени: 28%.
    • 14'
      Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Дроппа Лукаш сделал ключевой пас для гола!
    • 13'
      Говеа Омар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Домашкан Виталий забивает с левой ноги!
    • 13'
      Говеа Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Mihai Lixandru из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 12'
      Ionut Radescu выиграл воздушное противоборство у Алийи Насер.
    • 12'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      11'
      Тавареш Элдер наказан за толчок Mihai Lixandru
    • 10'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Волунтари: 78%, Миовени: 22%.
    • 9'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 9'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 8'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Vlad Pop из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Тавареш Элдер
    • 6'
      Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 5'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Волунтари: 77%, Миовени: 23%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 5'
      Домашкан Виталий из команды Волунтари наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 5'
      Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      4'
      Александру Якоб из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Говеа Омар пострадал.
    • 3'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 2'
      Дроппа Лукаш из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 2'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 2'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Говеа Омар выиграл воздушное противоборство у Mihai Lixandru.
    • 1'
      Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Миовени начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Миовени
    2.30
    3.05
    3.73
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волунтари 3:1 Миовени онлайн

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