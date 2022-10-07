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Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Арджеш
1:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
21' Желтая карточка
Гарита Пол
33' Желтая карточка
Альсё Бриан
1:0
52' Гол
Калкан Андреас
86' Желтая карточка
Райнов Мартин
89' Красная карточка
Папп Пол
90' Желтая карточка
Стратон Кэтэлин
90'+5
1
Стратон
Кэтэлин
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
6
Нжик
Тони
7
Райнов
Мартин
21
Альсё
Бриан
11
Исфан
Александру
14
Гарита
Пол
10
Калкан
Андреас
1
Лазар
Давид
34
Раул
Силва
3
Митря
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
16
Нистор
Дан
11
Банку
Никусор
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Арджеш
Университатя Крайова

История личных встреч

Арджеш
Университатя Крайова

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

С
0:2
С
1:2
Л1ГА
0:4
Л1ГА
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 4 0.31
Исфан Александру 3 0.23
Бертран Дориан 2 0.15
Калкан Андреас 2 0.15
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Нжик Тони 0 0
Тофан Костинел 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 8 (4) 0.35
Иван Андрей 4 (2) 0.17
Сидибе Секу 3 0.13
Янку Габриэль 2 0.09
Густаво Важенин 2 0.09
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.09
Маркович Йован 2 0.09
Аким Влад 1 0.04
Нистор Дан 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Крецу Александру 1 0.04
Ганя Джордже 1 0.04
Ханка Серджу 1 (1) 0.04
Бауса Хуан 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Меца Давид 2 0
Райнов Мартин 2 0
Гарита Пол 2 0
Калкан Андреас 2 0
Сербан Ионут II 2 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Нжик Тони 2 0
Вианна Фабио 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Майк Сестор 1 0
Стратон Кэтэлин 1 0
Крету Джани 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 1
Пападопулос Кирьякос 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Lorenzo Paramatti 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Банку Никусор 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Кымпану Георге 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
5
63%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
33%
4
33%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
1
33%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Пропущено

13
11
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Забито

11
29
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
9%
9
31%
31-45
6
55%
6
21%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
2
18%
1
3%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 16
4
21%
6
26%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
5
26%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1
Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 12 8 0 4 13 - 8 24
4. Германнштадт 11 6 4 1 16 - 9 22
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Ботошани 11 3 4 4 10 - 17 13
12. Университатя 12 2 5 5 8 - 12 11
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Университатя 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
3. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
5. Германнштадт 5 2 3 0 6 - 4 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Миовени Vlad Pop 1 4
Весь список
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    92'
    Гарита Пол из команды Арджеш в офсайде
  • Офсайд
    92'
    Гарита Пол из команды Арджеш в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Вианна Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Арджеш: 29%, Университатя Крайова: 71%.
    • 89'
      УДАЛЕНИЕ! - Папп Пол тянет соперника за майку и получает красную карточку
    • Фол, нарушение
      89'
      Папп Пол из команды Университатя Крайова заходит слишком далеко, он валит Гарита Пол.
    • 89'
      Tony Njike создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Исфан Александру из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 88'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 87'
      Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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