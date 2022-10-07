Тур: 13. Стадион: Стадион Николая Добрина. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаГарита Пол
33' Желтая карточкаАльсё Бриан
1:0
52' ГолКалкан Андреас
86' Желтая карточкаРайнов Мартин
89' Красная карточкаПапп Пол
90' Желтая карточкаСтратон Кэтэлин
90'+5
Ход матча
21'
33'
52'
1:0
86'
89'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
34
Раул
Силва
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарита ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арджеш
Университатя Крайова
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|4
|0.31
|Исфан Александру
|3
|0.23
|Бертран Дориан
|2
|0.15
|Калкан Андреас
|2
|0.15
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|8 (4)
|0.35
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.17
|Сидибе Секу
|3
|0.13
|Янку Габриэль
|2
|0.09
|Густаво Важенин
|2
|0.09
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.09
|Маркович Йован
|2
|0.09
|Аким Влад
|1
|0.04
|Нистор Дан
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Крецу Александру
|1
|0.04
|Ганя Джордже
|1
|0.04
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.04
|Бауса Хуан
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Гарита Пол
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Нжик Тони
|2
|0
|Вианна Фабио
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Стратон Кэтэлин
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|4
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Lorenzo Paramatti
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
5
63%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
33%
4
33%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
18
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
1
33%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Пропущено
13
11
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
9%
9
31%
31-45
6
55%
6
21%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
2
18%
1
3%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 16
4
21%
6
26%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
5
26%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1
Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|12
|8
|0
|4
|13 - 8
|24
|4.
|Германнштадт
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|10 - 17
|13
|12.
|Университатя
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Университатя
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Миовени
|Vlad Pop
|1 4