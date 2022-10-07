VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Tony Njike создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Арджеш

86' Оооо... вот это был удар! Гарита Пол должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Гарита Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Арджеш

85' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Арджеш

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Арджеш

80' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Оооо... вот это был удар! George Cimpanu должен был забить с этой позиции.

79' George Cimpanu бьет со штрафного в створ, но Catalin Straton держит все под контролем

76' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Скречу Владимир уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

74' Райнов Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Tony Njike ослабляет давление, выбив мяч.

71' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Арджеш

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Райнов Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Арджеш

58' Калкан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Команда Арджеш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

52' Г О О О О Л - Калкан Андреас забивает ударом с левой ноги!

52' Гарита Пол из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Калкан Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Калкан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

49' Калкан Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля