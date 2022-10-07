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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:1
Перерыв
Ружомберок
0'
31' Желтая карточка
Matej Gresak
0:1
37' Гол
Регали Мартин

Ход матча

31'
Matej Gresak
 
37'
0:1
Регали Мартин
(Хриен Мартин)
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Ружомберок
2.16
3.24
3.06
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
33
Куколь
Владимир
8
Грендель
Эрик
23
Бакаля
Микулаш
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
7
Daniel
Pavuk
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
Железярне Подбрезова
3-4-3
Ружомберок
4-4-2

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Ружомберок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 4 0.33
Кузма Марек 3 (1) 0.25
Годал Борис 3 0.25
Samuel Datko 2 0.17
Бариш Дамьян 1 0.08
Ковачик Петер 1 (1) 0.08
Daniel Pavuk 1 0.08
Rene Paraj 1 0.08
Andy Masaryk 1 0.08
Грендель Эрик 0 0
Куколь Владимир 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 6 0.5
Герец Штефан 2 0.17
Marko Kelemen 2 0.17
Масло Ян 2 (2) 0.17
Мадленяк Матей 1 0.08
Тучны Адам 1 0.08
Мрва Марио 1 0.08
Фабиш Лукаш 0 0
Хриен Мартин 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Rene Paraj 5 0
Годал Борис 4 0
Marek Kristian Bartos 3 0
David Cobnan 3 0
Брежнаник Михал 2 0
Куколь Владимир 2 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Daniel Pavuk 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Хриен Мартин 1 0
Лихи Филип 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Галабрин Габриель 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
5
29%
29%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 11 8 2 1 26 - 8 26
2. Спартак Трнава 12 6 4 2 22 - 10 22
3. Ружомберок 1:0 12 5 5 2 16 - 12 20
4. Железярне Подбрезова 0:1 12 5 5 2 18 - 12 20
5. ДАК 11 5 4 2 15 - 9 19
6. Жилина 12 5 4 3 18 - 12 19
7. Дукла Банска-Бистрица 12 5 1 6 17 - 21 16
8. Скалица 12 2 6 4 9 - 15 12
9. Тренчин 12 3 3 6 8 - 17 12
10. Земплин 11 3 2 6 12 - 20 11
11. Злате Моравце 11 1 4 6 8 - 19 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 12 0 4 8 10 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Жилина 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
4. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Железярне Подбрезова 0:1 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Скалица 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ружомберок 1:0 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Дукла Банска-Бистрица 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Тренчин 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Злате Моравце 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 3 4 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1:0 6 3 3 0 9 - 5 12
2. Спартак Трнава 5 3 1 1 12 - 4 10
3. Слован Братислава 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Железярне Подбрезова 0:1 6 2 3 1 11 - 9 9
5. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
6. ДАК 6 1 4 1 5 - 6 7
7. Тренчин 7 1 2 4 3 - 11 5
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
10. Скалица 6 0 3 3 3 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 1 4 5 - 10 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 6 (3)
Ружомберок Регали Мартин 6 (1)
ДАК Крстович Никола 6 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Rene Paraj 5
Железярне Подбрезова Годал Борис 4
Спартак Трнава Штетина Лукаш 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Регали Мартин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Matej Gresak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Ружомберок
2.16
3.24
3.06
Все Коэффициенты
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