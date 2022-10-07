Тур: 13. Стадион: ZELPO Arena.
0:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаMatej Gresak
0:1
37' ГолРегали Мартин
0:2
51' ГолМадленяк Матей
63' Желтая карточкаБрежнаник Михал
89' Желтая карточкаЛютеран Оливер
90' Желтая карточкаDaniel Pavuk
90' Красная карточкаТучны Адам
90'+9
Ход матча
31'
37'
0:1
46'
51'
0:2
63'
89'
90'
90'
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
99 David CobnanНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Marcel Vasil
-
-
-
28 Adam Danko
-
41 Ivan Rehak
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Ружомберок
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|4
|0.33
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.25
|Годал Борис
|3
|0.25
|Samuel Datko
|2
|0.17
|Бариш Дамьян
|1
|0.08
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.08
|Daniel Pavuk
|1
|0.08
|Rene Paraj
|1
|0.08
|Andy Masaryk
|1
|0.08
|Грендель Эрик
|0
|0
|Куколь Владимир
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|6
|0.5
|Мадленяк Матей
|2
|0.17
|Герец Штефан
|2
|0.17
|Marko Kelemen
|2
|0.17
|Масло Ян
|2 (2)
|0.17
|Тучны Адам
|1
|0.08
|Мрва Марио
|1
|0.08
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Хриен Мартин
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|5
|0
|Годал Борис
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Куколь Владимир
|2
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|3
|0
|Marko Kelemen
|3
|0
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|11
|8
|2
|1
|26 - 8
|26
|2.
|Спартак Трнава
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|3.
|Ружомберок
|12
|5
|5
|2
|17 - 12
|20
|4.
|Железярне Подбрезова
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|ДАК
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Жилина
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|8.
|Скалица
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Тренчин
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|10.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|11.
|Злате Моравце
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|12
|0
|4
|8
|10 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Жилина
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Железярне Подбрезова
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Скалица
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Ружомберок
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Злате Моравце
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|3
|4
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|3.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Железярне Подбрезова
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|5.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|6.
|ДАК
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Тренчин
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|10.
|Скалица
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|6 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|6 (1)
|ДАК
|Крстович Никола
|6 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|5
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|Спартак Трнава
|Штетина Лукаш
|4