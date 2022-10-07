Тур: 11. Стадион: Шюко-Арена.
Ход матча
43'
0:1
52'
1:1
54'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
10
Ласм
Бриан
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Индже БуракНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Арминия
Карлсруэ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|5 (1)
|0.45
|Окугава Масая
|3
|0.27
|Серра Янни
|3
|0.27
|Ласм Бриан
|2
|0.18
|Хюсинг Оливер
|1
|0.09
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.45
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.36
|Хайзе Филип
|2
|0.18
|Батмаз Малик
|2
|0.18
|Гондорф Жером
|1
|0.09
|Небель Пауль
|1
|0.09
|Рапп Симоне
|1
|0.09
|Кауфманн Миккель
|1
|0.09
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.09
|Франке Марсель
|1
|0.09
|Куэто Лукас
|1
|0.09
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ржатковски Марк
|2
|0
|Лепиница Иван
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Окугава Масая
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
3
16%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|2.
|Дармштадт
|10
|6
|3
|1
|19 - 11
|21
|3.
|Падерборн
|10
|6
|1
|3
|26 - 12
|19
|4.
|Фортуна
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|6.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|7.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|9.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|10.
|Ганза
|10
|4
|1
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|12.
|Санкт-Паули
|10
|2
|5
|3
|14 - 15
|11
|13.
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|14.
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|15.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|17.
|Айнтрахт Бр
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|9.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|10.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|11.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|6.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|8.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Санкт-Паули
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|18.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|5 (2)
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5