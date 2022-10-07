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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Арминия
1:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
43' Гол
Шлойзенер Фабиан
1:1
52' Гол
Серра Янни
1:2
54' Гол
Ванитцек Марвин
90'+5
33
Фрайсль
Мартин
3
Рамос
Гильерме
6
Хюсинг
Оливер
4
Якель
Фредерик
5
Ощипка
Бастиан
21
Хак
Робин
37
Канурич
Беньямин
39
Василиадис
Себастиан
14
Консбрух
Джомейн
23
Серра
Янни
10
Ласм
Бриан
35
Герсбек
Мариус
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
15
Амброзиус
Стефан
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
Арминия
4-4-2
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Арминия
Карлсруэ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
3:1
Б3
0:0
Б3
1:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.45
Окугава Масая 3 0.27
Серра Янни 3 0.27
Ласм Бриан 2 0.18
Хюсинг Оливер 1 0.09
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.45
Шлойзенер Фабиан 4 0.36
Хайзе Филип 2 0.18
Батмаз Малик 2 0.18
Гондорф Жером 1 0.09
Небель Пауль 1 0.09
Рапп Симоне 1 0.09
Кауфманн Миккель 1 0.09
Брайтхаупт Тим 1 0.09
Франке Марсель 1 0.09
Куэто Лукас 1 0.09
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Лепиница Иван 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Окугава Масая 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Йенсен Леон 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
5
56%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
27%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
5
28%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
3
16%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
2. Дармштадт 10 6 3 1 19 - 11 21
3. Падерборн 10 6 1 3 26 - 12 19
4. Фортуна 10 5 2 3 20 - 13 17
5. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
6. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
7. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Кайзерслаутерн 10 3 6 1 19 - 16 15
9. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
10. Ганза 10 4 1 5 10 - 14 13
11. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
12. Санкт-Паули 10 2 5 3 14 - 15 11
13. Нюрнберг 10 3 1 6 9 - 18 10
14. Магдебург 10 3 1 6 13 - 22 10
15. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
16. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
17. Айнтрахт Бр 10 2 3 5 11 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
3. Дармштадт 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Ганза 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
9. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
10. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
11. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
6. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
8. Фортуна 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Падерборн 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Санкт-Паули 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
18. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Шлойзенер Фабиан бьет в цель!
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    • 40'
      Фредерик Якель уходит с поля. Гебауэр Кристиан выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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