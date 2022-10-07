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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Люнгбю
1:1
Второй тайм: 72'
Виборг
0'
0:1
8' Гол
Грот Джей-Рой
1:1
11' Гол
Чорлу Резан
27' Желтая карточка
Винтер Каспер
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Гюткьяер Фредерик

Ход матча

8'
0:1
Грот Джей-Рой
(Мортимер Нилс)
11'
Чорлу Резан
(Финнбогасон Альфред)
1:1
27'
Винтер Каспер
 
41'
Mathias Kristensen2
Финнбогасон Альфред
 
61'
Гюткьяер Фредерик
 
65'
 
Mendes Elias2
Ибрагим Саид

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Виборг
3.80
3.75
8.19
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
30
Ромер
Марсель
29
Lucas
Boel
Hey
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
13
Винтер
Каспер
97
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Люнгбю
3-4-1-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Виборг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.25
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.17
Гюткьяер Фредерик 2 0.17
Нильсен Эмиль 2 0.17
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.17
Чорлу Резан 1 0.08
Риис Кристиан 1 0.08
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 5 0.42
Соренсен Кристиан I 2 0.17
Лонвейк Джастин 2 0.17
Леманс Клинт 2 0.17
Бех Тобиас 2 0.17
Ибрагим Саид 1 0.08
Гроннинг Йеппе 1 0.08
Лауритсен Мадс 1 0.08
Бундгаард Оливер 1 0.08
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Чуквуани Точи 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Залетел Жан 2 0
Леманс Клинт 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2
Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2
Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 11 7 2 2 18 - 10 23
2. Раннерс 11 6 4 1 17 - 11 22
3. Виборг 1:1 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Орхус 11 5 1 5 14 - 11 16
6. Копенгаген 11 5 0 6 18 - 17 15
7. Митьюлланд 11 3 5 3 19 - 18 14
8. Оденсе 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Хорсенс 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Брондбю 11 3 3 5 13 - 18 12
11. Ольборг 11 2 4 5 10 - 15 10
12. Люнгбю 1:1 12 0 5 7 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:1 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Копенгаген 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
10. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 1:1 6 0 3 3 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
7. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
8. Виборг 1:1 6 1 2 3 5 - 8 5
9. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 1:1 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Оденсе Кадри Башким 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Люнгбю Винтер Каспер 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Весь список
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    • 70'
      Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      69'
      Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю в офсайде
    • 67'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас
    • 65'
      Контроль мяча: Люнгбю: 40%, Виборг: 60%.
    • Травма, повреждение
      64'
      Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Виборг
    3.80
    3.75
    8.19
    Все Коэффициенты
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