Тур: 12. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Aydin Uslu
0'
0:1
8' ГолГрот Джей-Рой
1:1
11' ГолЧорлу Резан
27' Желтая карточкаВинтер Каспер
61' Undefined phrase: football_event_Гюткьяер Фредерик
Ход матча
8'
0:1
11'
27'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
97
Чорлу
Резан
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Виборг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.25
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.17
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.17
|Нильсен Эмиль
|2
|0.17
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.17
|Чорлу Резан
|1
|0.08
|Риис Кристиан
|1
|0.08
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|5
|0.42
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.17
|Лонвейк Джастин
|2
|0.17
|Леманс Клинт
|2
|0.17
|Бех Тобиас
|2
|0.17
|Ибрагим Саид
|1
|0.08
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.08
|Лауритсен Мадс
|1
|0.08
|Бундгаард Оливер
|1
|0.08
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Залетел Жан
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2
Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2
Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|11
|7
|2
|2
|18 - 10
|23
|2.
|Раннерс
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Виборг
|1:1
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Орхус
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|6.
|Копенгаген
|11
|5
|0
|6
|18 - 17
|15
|7.
|Митьюлланд
|11
|3
|5
|3
|19 - 18
|14
|8.
|Оденсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Хорсенс
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Брондбю
|11
|3
|3
|5
|13 - 18
|12
|11.
|Ольборг
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Люнгбю
|1:1
|12
|0
|5
|7
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Копенгаген
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|1:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|7.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|8.
|Виборг
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|9.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
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|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Оденсе
|Кадри Башким
|5 (3)
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2