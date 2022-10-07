Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

49' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бонде Якуб бьет ударом через себя, но Мэдс Киккенборг блокирует удар!

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Lucas Hey получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Lucas Hey на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Матиас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

41' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Финнбогасон Альфред получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Финнбогасон Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

38' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сёренсен Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Lucas Hey выиграл воздушное противоборство у Anton Gaaei.

35' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Йоргенсен Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Чорлу Резан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

28' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

27' Матч возобновлен

27' Винтер Каспер получил желтую карточку от судьи

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Люнгбю

21' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мортимер Нилс из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

14' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Мортимер Нилс не смог попасть в створ ударом издали

11' Г О О О О Л - Чорлу Резан из команды Люнгбю левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

11' Финнбогасон Альфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Мортимер Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

3' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Люнгбю

2' Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Люнгбю начинает с центра поля