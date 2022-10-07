Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

92' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Судья подбегает и показывает Чуквуани Точи из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.

89' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Люнгбю

87' Жамбурек Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Оооо... вот это был удар! Жамбурек Ян должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Жамбурек Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 4175 болельщиков

83' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Люнгбю

81' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Виборг

76' Удар от ворот произведет Люнгбю

74' Вестергорд Магнус получил желтую карточку от судьи

74' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Йоргенсен Каспер нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

71' Сёренсен Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Оооо... вот это был удар! Вестергорд Магнус должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Вестергорд Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас

64' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Вестергорд Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Люнгбю отменен из-за положения "вне игры".

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Ромер Марсель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Виборг

60' Вестергорд Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Виборг

59' Оооо... вот это был удар! Гюткьяер Фредерик должен был забить с этой позиции.

59' Гюткьяер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Сёренсен Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Бонде Якуб из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хорошую попытку сделал Матиас Кристенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Гюткьяер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матиас Кристенсен из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Виборг

50' Матиас Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Виборг

48' Сёренсен Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля