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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Дженоа
0:0
Конец матча
Кальяри
0'
30' Желтая карточка
Morten Frendrup
31' Желтая карточка
Дейола Алессандро
65' Желтая карточка
Нандес Найтан
67' Желтая карточка
Стротман Кевин
85' Желтая карточка
Фалько Филиппо
90' Желтая карточка
Портанова Маноло
90'+6

Ход матча

30'
Morten Frendrup
 
31'
 
Дейола Алессандро
61'
Ягелло Филип
Ялчын Гювен
 
64'
 
Фалько Филиппо
Лувумбо Зито
65'
 
Нандес Найтан
67'
Стротман Кевин
 
75'
Портанова Маноло
Араму Маттиа
 
78'
 
Виола Николас
Манкозу Марко
78'
 
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
85'
 
Фалько Филиппо
86'
Пушкаш Георге
Morten Frendrup
 
88'
 
Карбони Франко
Оберт Адам
88'
 
Дзаппа Габриэле
Нандес Найтан
90'
Портанова Маноло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
22
Мартинес
Хосеп
2
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
3
Гольданига
Эдоардо
15
Альтаре
Джорджо
33
Оберт
Адам
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
8
Нандес
Найтан
77
Лувумбо
Зито
9
Лападула
Джанлука
5
Манкозу
Марко
Дженоа
4-2-3-1
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Кальяри

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

27 матчей

55.6%
7.4%
37%
15 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:3
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 (1) 0.25
Гудмундссон Альберт 1 0.13
Портанова Маноло 1 0.13
Экубан Калеб 1 0.13
Ягелло Филип 1 0.13
Хефти Сильван 1 0.13
Morten Frendrup 1 0.13
Йебоа Келвин 1 0.13
Бадель Милан 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.25
Рог Марко 1 0.13
Лувумбо Зито 1 0.13
Лападула Джанлука 1 0.13
Перейро Гастон 1 0.13
Макумбу Антуан 1 0.13
Дейола Алессандро 0 0
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стротман Кевин 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Мартинес Хосеп 1 0
Morten Frendrup 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Оберт Адам 1 1
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Нандес Найтан 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СПАЛ 2013 - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0
Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
15. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 7 1 2 4 10 - 12 5
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Асколи Беллучи Джузеппе 4
Асколи Гондо Седрик 4
Козенца Вока Идриз 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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