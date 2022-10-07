Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
30' Желтая карточкаMorten Frendrup
31' Желтая карточкаДейола Алессандро
65' Желтая карточкаНандес Найтан
67' Желтая карточкаСтротман Кевин
85' Желтая карточкаФалько Филиппо
90' Желтая карточкаПортанова Маноло
90'+6
Ход матча
30'
65'
67'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Дженоа
Кальяри
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
27 матчей
55.6%
7.4%
37%
15 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2 (1)
|0.25
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.13
|Портанова Маноло
|1
|0.13
|Экубан Калеб
|1
|0.13
|Ягелло Филип
|1
|0.13
|Хефти Сильван
|1
|0.13
|Morten Frendrup
|1
|0.13
|Йебоа Келвин
|1
|0.13
|Бадель Милан
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|2
|0.25
|Рог Марко
|1
|0.13
|Лувумбо Зито
|1
|0.13
|Лападула Джанлука
|1
|0.13
|Перейро Гастон
|1
|0.13
|Макумбу Антуан
|1
|0.13
|Дейола Алессандро
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Мартинес Хосеп
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Оберт Адам
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СПАЛ 2013 - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0
Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0
Кальяри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|15.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|4
|Козенца
|Вока Идриз
|4