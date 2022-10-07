Тур: 11. Стадион: Босуил.
1:0
Второй тайм: 90'
0'
1:0
8' ГолГеркенс Питер
22' Желтая карточкаМуйя Арбнор
39' Красная карточкаБауэр Роберт
55' Желтая карточкаБрюлс Кристиан
60' Желтая карточкаКонате Мори
76' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
Ход матча
8'
22'
39'
55'
60'
76'
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
11
Муйя
Арбнор
77
Бока
Эрик
20
Бауэр
Роберт
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Антверпен
Сент-Трейден
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.64
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.36
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.27
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.18
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|Наингголан Раджа
|1
|0.09
|Миёши Коджи
|1
|0.09
|Винс Сэмюэл
|1
|0.09
|Валенсия Энтони
|1
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.36
|Хаяси Даити
|2
|0.18
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Окадзаки Синджи
|1
|0.09
|Ляйстнер Тони
|1
|0.09
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.09
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Бойя Франк
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
20
11
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
4
20%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
7
35%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
20%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|11
|10
|0
|1
|23 - 8
|30
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Кортрейк
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|1:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|0:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3