Тур: 9. Стадион: Municipal de Barcelos.
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
51'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
20
Босельи
Хуан
62
Tiago
Santos
23
Алвару
Педру
21
Говейя
Тьягу
79
Erison
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Mizuki AraiНападающий
-
78 Danilo Veiga
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Tiago SantosЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Говейя ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
- Защитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mor Ndiaye
-
Главный тренер: Вериссиму
История личных встреч
Жил Висенте
Эшторил
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|5 (1)
|0.56
|Алипур Али
|1
|0.11
|Босельи Хуан
|1
|0.11
|Мурило Коста
|1
|0.11
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Араужу Томаш
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|2
|0.22
|Карлос Жоао III
|2
|0.22
|Rodrigo Martins2
|2
|0.22
|Шику Жеральдес
|1
|0.11
|Артур Гомес VIII
|1
|0.11
|Силики Джеймс
|1
|0.11
|Erison
|1
|0.11
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Tiago Santos
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Босельи Хуан
|3
|0
|Кунья Лукас
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Тиба Педру
|1
|0
|Марин Адриан
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Вильодрес Кевин
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mor Ndiaye
|3
|1
|Говейя Тьягу
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Жуанзинью Карлуш
|3
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Силики Джеймс
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Rodrigo Martins2
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
63%
2
20%
76-90
Пропущено
11
7
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2
Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Эшторил - Визела 1:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Эшторил - Портимоненсе 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|8
|7
|1
|0
|19 - 3
|22
|2.
|Порту
|8
|6
|1
|1
|20 - 6
|19
|3.
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24 - 9
|19
|4.
|Каса Пиа
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|5.
|Боавишта
|8
|5
|0
|3
|8 - 12
|15
|6.
|Портимоненсе
|8
|5
|0
|3
|8 - 7
|15
|7.
|Спортинг Л
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|8.
|Эшторил
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Жил Висенте
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Риу Аве
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Шавиш
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Арока
|8
|2
|3
|3
|7 - 16
|9
|14.
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Фамаликан
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|16.
|Санта-Клара
|8
|1
|2
|5
|5 - 9
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|18.
|Маритиму
|8
|0
|0
|8
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|2.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|4.
|Боавишта
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|8.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Фамаликан
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Жил Висенте
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Эшторил
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Брага
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|4.
|Эшторил
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|5.
|Порту
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|7.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Шавиш
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|10.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Спортинг Л
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Жил Висенте
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Риу Аве
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|15.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|17.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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|Порту
|Тареми Мехди
|6 (3)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|6
|Спортинг Л
|Поте
|4 (3)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 3
|Санта-Клара
|Боатенг Кеннеди
|1 3
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 3
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Эшторил
Исход игры
Жил Висенте
50% (59)
Ничья
44.9% (53)
Эшторил
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (46)
1:0 Жил Висенте
24.6% (29)
2:1 Жил Висенте
23.7% (28)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:2 Эшторил
2.5% (3)
0:2 Эшторил
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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