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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Жил Висенте
0:0
Второй тайм: 56'
Эшторил
0'
36' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
51' Желтая карточка
Алвару Педру

Ход матча

36'
Франсиско Мартинес
 
46'
Вильодрес Кевин
Босельи Хуан
 
51'
 
Алвару Педру
Прогнозы 118
Жил Висенте 50% (59)
X 44.9% (53)
Эшторил 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Эшторил
2.54
3.46
4.08
Все Коэффициенты
42
Эндрю
5
Хакмен
Эммануэль
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
25
Тиба
Педру
21
Карвалью
Витор
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
20
Босельи
Хуан
99
Фигейра
Даниэль
62
Tiago
Santos
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
31
Жуанзинью
Карлуш
10
Шику
Жеральдес
32
Розье
Лорейнц
21
Говейя
Тьягу
20
Карвалью
Жоау
7
Rodrigo
Martins2
79
Erison
Жил Висенте
4-3-3
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Эшторил

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.56
Алипур Али 1 0.11
Босельи Хуан 1 0.11
Мурило Коста 1 0.11
Фудзимото Канья 0 0
Сантана Элдер 0 0
Араужу Томаш 0 0
Буэно Матеус 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 2 0.22
Карлос Жоао III 2 0.22
Rodrigo Martins2 2 0.22
Шику Жеральдес 1 0.11
Артур Гомес VIII 1 0.11
Силики Джеймс 1 0.11
Erison 1 0.11
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Босельи Хуан 3 0
Кунья Лукас 3 0
Франсиско Мартинес 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Тиба Педру 1 0
Марин Адриан 1 0
Карраса Моура 1 0
Гомес Энрике 1 0
Карвалью Витор 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Вильодрес Кевин 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 3 1
Говейя Тьягу 4 0
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Алвару Педру 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Силики Джеймс 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Фигейра Даниэль 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Таварес Жилсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
63%
2
20%
76-90

Пропущено

11
7
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Порту 0:2
Визела - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Арока - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Рига 4:0 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2
Эшторил
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2
Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0 Санта-Клара - Эшторил 2:0 Эшторил - Визела 1:2 Бенфика - Эшторил 2:1 Эшторил - Портимоненсе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 8 7 1 0 19 - 3 22
2. Порту 8 6 1 1 20 - 6 19
3. Брага 8 6 1 1 24 - 9 19
4. Каса Пиа 8 5 2 1 9 - 4 17
5. Боавишта 8 5 0 3 8 - 12 15
6. Портимоненсе 8 5 0 3 8 - 7 15
7. Спортинг Л 8 4 1 3 16 - 11 13
8. Эшторил 0:0 9 3 4 2 10 - 7 13
9. Витория Гимарайнш 8 3 2 3 6 - 6 11
10. Жил Висенте 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
11. Риу Аве 8 2 3 3 11 - 13 9
12. Шавиш 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Арока 8 2 3 3 7 - 16 9
14. Визела 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Фамаликан 8 2 1 5 5 - 8 7
16. Санта-Клара 8 1 2 5 5 - 9 5
17. Пасуш де Феррейра 8 0 2 6 6 - 16 2
18. Маритиму 8 0 0 8 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 15 - 2 12
2. Бенфика 4 4 0 0 14 - 3 12
3. Брага 4 3 1 0 11 - 3 10
4. Боавишта 4 3 0 1 5 - 5 9
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 4 3 0 1 4 - 2 9
7. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
8. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
9. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Фамаликан 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Жил Висенте 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Эшторил 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Арока 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Брага 4 3 0 1 13 - 6 9
4. Эшторил 0:0 5 2 2 1 5 - 2 8
5. Порту 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
7. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Шавиш 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
10. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Спортинг Л 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Жил Висенте 0:0 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Визела 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Риу Аве 4 0 3 1 5 - 8 3
15. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 3 - 6 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 0 - 4 1
17. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 6 (3)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 6
Спортинг Л Поте 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 3
Санта-Клара Боатенг Кеннеди 1 3
Эшторил Mor Ndiaye 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Франсиско Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Жил Висенте 50% (59)
X 44.9% (53)
Эшторил 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Эшторил
2.54
3.46
4.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Эшторил

Исход игры
Жил Висенте
50% (59)
Ничья
44.9% (53)
Эшторил
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
28.45% (33)
Меньше
71.55% (83)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (46)
1:0 Жил Висенте
24.6% (29)
2:1 Жил Висенте
23.7% (28)
0:0 Ничья
3.4% (4)
1:2 Эшторил
2.5% (3)
0:2 Эшторил
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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