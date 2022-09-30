Тур: 11. Стадион: МОСИР. Зрители: 2642 Главный судья: Damian Sylwestrzak
0:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаTakuto Oshima
0:1
21' ГолМишор Якуб
39' Желтая карточкаPatryk Makuch
42' Желтая карточкаНашименту Филипе
52' Желтая карточкаЮгас Якуб
55' Красная карточкаPedro Justiniano
0:2
73' ГолКялльман Беньямин
74' Желтая карточкаМашаду Луиш
79' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
79' Желтая карточкаСиплак Михал
80' Желтая карточкаРыпэ Корнел
90'+6
Ход матча
21'
0:1
39'
42'
52'
55'
73'
74'
79'
79'
80'
9
Леандро
20
Машаду
Луиш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
20
Karol
Knap
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Радомьяк Радом
Краковия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.18
|Roberto Alves
|2
|0.18
|Абрамович Давид
|2
|0.18
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.18
|Бранко Рафаэл
|1
|0.09
|Michal Feliks
|1
|0.09
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.36
|Кялльман Беньямин
|3
|0.27
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.18
|Хебо Матиас
|1
|0.09
|Мишор Якуб
|1
|0.09
|Коноплянка Евгений
|1
|0.09
|Лосаж Флорьян
|1
|0.09
|Сиплак Михал
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|7
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Pedro Justiniano
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0
Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3
Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|3.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Лех
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|9.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Гурник Забже
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|Заглембе Любин
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|8.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|4