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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 2642 Главный судья: Damian Sylwestrzak
Радомьяк Радом
0:2
Конец матча
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Takuto Oshima
0:1
21' Гол
Мишор Якуб
39' Желтая карточка
Patryk Makuch
42' Желтая карточка
Нашименту Филипе
52' Желтая карточка
Югас Якуб
55' Красная карточка
Pedro Justiniano
0:2
73' Гол
Кялльман Беньямин
74' Желтая карточка
Машаду Луиш
79' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
79' Желтая карточка
Сиплак Михал
80' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
90'+6
75
Ойжинский
Якуб
30
Mateusz
Grzybek
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
9
Леандро
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
3
Сиплак
Михал
38
Мишор
Якуб
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Радомьяк Радом
4-1-4-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Радомьяк Радом
Краковия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.18
Roberto Alves 2 0.18
Абрамович Давид 2 0.18
Нашименту Филипе 2 (2) 0.18
Бранко Рафаэл 1 0.09
Michal Feliks 1 0.09
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.36
Кялльман Беньямин 3 0.27
Patryk Makuch 2 (1) 0.18
Хебо Матиас 1 0.09
Мишор Якуб 1 0.09
Коноплянка Евгений 1 0.09
Лосаж Флорьян 1 0.09
Сиплак Михал 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 7 0
Машаду Луиш 5 0
Pedro Justiniano 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Какабадзе Отар 3 0
Югас Якуб 3 0
Сиплак Михал 3 0
Takuto Oshima 3 0
Ракочи Михал 2 0
Ярошински Павел 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Patryk Makuch 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0
Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3
Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
3. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
4. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
5. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
6. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Лех 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
9. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
10. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
11. Гурник Забже 9 3 4 2 14 - 13 13
12. Заглембе Любин 10 3 4 3 8 - 11 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
8. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
12. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Гурник Забже Янжа Эрик 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Patryk Makuch получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Jakub Myszor бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Takuto Oshima получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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