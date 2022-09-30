Тур: 11. Стадион: Казимеж Гурски. Зрители: 4203 Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
1:0
88' ГолКолар Марко
90' Желтая карточкаРайнер Константин
90' Желтая карточкаДзичек Патрик
90'+6
Ход матча
25'
88'
1:0
90'
19
Шулек
Мартин
14
Швох
Матеуш
22
Моква
Томаш
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Висла Плоцк
Пяст
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.9%
70.6%
23.5%
1 победа 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|7 (1)
|0.64
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.45
|Колар Марко
|3
|0.27
|Валло Кристиан
|2
|0.18
|Секульски Лукаш
|1
|0.09
|Кривоцюк Антон
|1
|0.09
|Коцыля Давид
|1
|0.09
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.09
|Павляк Александр
|1
|0.09
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.4
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.2
|Райнер Константин
|2
|0.2
|Червински Якуб
|1
|0.1
|Феликс Хорхе
|1
|0.1
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Дзичек Патрик
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
10
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
2
9%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
5
22%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3
Пяст
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|3.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Лех
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|8.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|9.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Гурник Забже
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|Заглембе Любин
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|8.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|12.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|4