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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4203 Главный судья: Стефански Даниэль
Висла Плоцк
1:0
Конец матча
Пяст
0'
25' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
1:0
88' Гол
Колар Марко
90' Желтая карточка
Райнер Константин
90' Желтая карточка
Дзичек Патрик
90'+6
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
5
Кривоцюк
Антон
8
Фурман
Доминик
17
Левандовски
Матеуш
II
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
92
Кадзиор
Дамиан
9
Alberto
Toril
Висла Плоцк
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Пяст

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
133.3%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.9%
70.6%
23.5%
1 победа 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
4:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГБ
4:0
Э
0:0
Э
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 7 (1) 0.64
Вольски Рафал 5 (1) 0.45
Колар Марко 3 0.27
Валло Кристиан 2 0.18
Секульски Лукаш 1 0.09
Кривоцюк Антон 1 0.09
Коцыля Давид 1 0.09
Левандовски Матеуш II 1 0.09
Павляк Александр 1 0.09
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.4
Кадзиор Дамиан 2 0.2
Райнер Константин 2 0.2
Червински Якуб 1 0.1
Феликс Хорхе 1 0.1
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Секульски Лукаш 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Райнер Константин 4 0
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Червински Якуб 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Хэйтли Том 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
10
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
2
9%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
5
22%
2
20%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3
Пяст
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
3. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
4. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
5. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
6. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Лех 9 4 2 3 11 - 9 14
8. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
9. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
10. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
11. Гурник Забже 9 3 4 2 14 - 13 13
12. Заглембе Любин 10 3 4 3 8 - 11 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
8. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
12. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Гурник Забже Янжа Эрик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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