Тур: 11. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Lukasz Kuzma
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолSaid Hamulic
0:2
45' ГолРатайчик Адам
53' Желтая карточкаДомингес Максим
55' Желтая карточкаКобачки Олаф
63' Желтая карточкаКрук Камиль
66' Желтая карточкаХулио Карлос
90' Желтая карточкаГербовски Фридерик
90'+4
Ход матча
20'
0:1
45'
53'
55'
63'
66'
70
Слива
Мацей
79
Кобачки
Олаф
11
Обиета
Колдо
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Лободзиньский Войцех
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Said HamulicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
-
15 David Poreba
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Медзь
Сталь Мелец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5 (2)
|0.5
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.2
|Кобачки Олаф
|1
|0.1
|Чука Виктор
|1
|0.1
|Слива Мацей
|1
|0.1
|Santiago Naveda
|1
|0.1
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|4
|0.36
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.36
|Piotr Wlazlo
|2
|0.18
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.09
|Ратайчик Адам
|1
|0.09
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Гербовски Фридерик
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Карлос
|4
|0
|Энрикес Анхело
|2
|1
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Кобачки Олаф
|3
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Santiago Naveda
|0
|1
|Матушек Шимон
|1
|0
|Ауртенече Йон
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Fabian Hiszpanski
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0
Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2
Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|4.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|5.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|6.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Сталь Мелец
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|8.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|9.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5