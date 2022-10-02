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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Медзь
0:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
20' Гол
Said Hamulic
0:2
45' Гол
Ратайчик Адам
53' Желтая карточка
Домингес Максим
55' Желтая карточка
Кобачки Олаф
63' Желтая карточка
Крук Камиль
66' Желтая карточка
Хулио Карлос
90' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
90'+4
1
Ленарчик
Павел
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
3
Матыня
Хуберт
15
Santiago
Naveda
70
Слива
Мацей
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
79
Кобачки
Олаф
11
Обиета
Колдо
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
26
Касперкевич
Аркадиуш
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
77
Ратайчик
Адам
99
Said
Hamulic
7
Доманьски
Мацей
Медзь
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Медзь
Сталь Мелец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 (2) 0.5
Нарсинг Лусиано 2 0.2
Кобачки Олаф 1 0.1
Чука Виктор 1 0.1
Слива Мацей 1 0.1
Santiago Naveda 1 0.1
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 4 0.36
Доманьски Мацей 4 (1) 0.36
Piotr Wlazlo 2 0.18
Касперкевич Аркадиуш 1 0.09
Ратайчик Адам 1 0.09
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Гербовски Фридерик 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулио Карлос 4 0
Энрикес Анхело 2 1
Матыня Хуберт 2 1
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Кобачки Олаф 3 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Гюлен Левент 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Santiago Naveda 0 1
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Крук Камиль 1 0
David Poreba 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
3
43%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
4
21%
5
26%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0
Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2
Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
4. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
5. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
6. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
8. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
9. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
10. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
6. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Ратайчик Адам бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Said Hamulic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Медзь 0:2 Сталь Мелец онлайн

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