Тур: 11. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Франковски Бартож
4:1
Конец матча
0'
1:0
31' ГолПржикрыл Томаш
32' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
32' Желтая карточкаAdrian Danek
1:1
35' ГолJakub Lukowski
45' Желтая карточкаАломерович Златан
2:1
52' ПенальтиГуаль Марк
60' Желтая карточкаJacek Podgorski
3:1
62' ПенальтиЧерных Фёдор
4:1
85' ГолИмас Хесус
90'+4
Ход матча
31'
1:0
32'
32'
35'
52'
2:1
60'
62'
3:1
85'
4:1
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
23
Adrian
Danek
33
Балич
Саша
66
Milos
Trojak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Ягеллония
Корона Кельце
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.64
|Гуаль Марк
|6 (2)
|0.55
|Нене III
|2
|0.18
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.09
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.09
|Mateusz Kowalski
|1
|0.09
|Бортничук Мачей
|1
|0.09
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|5
|0.45
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.36
|Dawid Blanik
|2
|0.18
|Петров Кирилл
|1
|0.09
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Романчук Тарас
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Поспишил Мартин
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|2
|1
|Петров Кирилл
|3
|0
|Milos Trojak
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Adrian Danek
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Форенц Конрад
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
5
38%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1
Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2
Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Ракув
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|5.
|Видзев Лодзь
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|8.
|Сталь Мелец
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|9.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Ракув
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|7 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5