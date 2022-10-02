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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Ягеллония
4:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
31' Гол
Пржикрыл Томаш
32' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
32' Желтая карточка
Adrian Danek
1:1
35' Гол
Jakub Lukowski
45' Желтая карточка
Аломерович Златан
2:1
52' Пенальти
Гуаль Марк
60' Желтая карточка
Jacek Podgorski
3:1
62' Пенальти
Черных Фёдор
4:1
85' Гол
Имас Хесус
90'+4
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
36
Jakub
Lewicki
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
11
Серпина
Лукаш
66
Milos
Trojak
6
Jacek
Podgorski
13
Дякону
Роналдо
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Ягеллония
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Корона Кельце

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
1:3
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
4:4
Э
1:1
Э
4:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
К
0:1
К
3:0
К
3:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:0
КЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.64
Гуаль Марк 6 (2) 0.55
Нене III 2 0.18
Пржикрыл Томаш 1 0.09
Черных Фёдор 1 (1) 0.09
Mateusz Kowalski 1 0.09
Бортничук Мачей 1 0.09
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 5 0.45
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.36
Dawid Blanik 2 0.18
Петров Кирилл 1 0.09
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 5 0
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Пуэрто Исраэль 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Поспишил Мартин 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 2 1
Петров Кирилл 3 0
Milos Trojak 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Adrian Danek 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Форенц Конрад 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Зебич Марио 1 0
Шпаковски Марчин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
5
38%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1
Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2
Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Ракув 0:0 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 0:0 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
7. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
8. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Видзев Лодзь 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 0:0 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
9. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Ракув 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Аломерович Златан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Adrian Danek получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Пуэрто Исраэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Томаш Прикрил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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