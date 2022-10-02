Тур: 11. Стадион: Видзев. Главный судья: Квятковски Томаш
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
16'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Видзев Лодзь
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.36
|Санчез Джорди
|3
|0.27
|Dominik Kun
|2
|0.18
|Липски Патрик
|2
|0.18
|Данеляк Кароль
|1
|0.09
|Сыпек Якуб
|1
|0.09
|Ганоушек Марек
|1 (1)
|0.09
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|4
|0.4
|Пясецки Фабиан
|4
|0.4
|Иви Лопес
|3 (2)
|0.3
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.2
|Сварнас Стратос
|1
|0.1
|Гутковский Владислав
|1
|0.1
|Кочергин Владислав
|1
|0.1
|Сореску Деян
|1
|0.1
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
31%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2
Ракув
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Ракув
|0:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|5.
|Видзев Лодзь
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|8.
|Сталь Мелец
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|3.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|9.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Ракув
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|7 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5