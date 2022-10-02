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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Видзев Лодзь
0:0
Первый тайм: 31'
Ракув
0'
2' Желтая карточка
Арсенич Зоран
16' Желтая карточка
Новак Бартош

Ход матча

2'
 
Арсенич Зоран
16'
 
Новак Бартош
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ракув
5.90
4.30
1.55
Все Коэффициенты
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
7
Милош
Мато
29
Зьявиньски
Лукаш
9
Санчез
Джорди
10
Летневски
Юлиуш
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
71
Длугош
Виктор
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
11
Иви
Лопес
Видзев Лодзь
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.36
Санчез Джорди 3 0.27
Dominik Kun 2 0.18
Липски Патрик 2 0.18
Данеляк Кароль 1 0.09
Сыпек Якуб 1 0.09
Ганоушек Марек 1 (1) 0.09
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 4 0.4
Пясецки Фабиан 4 0.4
Иви Лопес 3 (2) 0.3
Вдовяк Матеуш 2 0.2
Сварнас Стратос 1 0.1
Гутковский Владислав 1 0.1
Кочергин Владислав 1 0.1
Сореску Деян 1 0.1
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Берггрен Густав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
4
57%
4
31%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5
Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2
Ракув
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Ракув 0:0 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 0:0 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
7. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
8. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Видзев Лодзь 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 0:0 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
3. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
9. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Ракув 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Новак Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Ракув
5.90
4.30
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 0:0 Ракув онлайн

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