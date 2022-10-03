Тур: 11. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Щех Лукаш
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолДестан Энис
28' Желтая карточкаКупчак Матеуш
82' Желтая карточкаЛис Адриан
0:2
90' ГолКоррин Милан
90'+7
Ход матча
10'
0:1
28'
82'
90'
0:2
18
Karol
Borys
94
Дестан
Энис
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Karol BorysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Шлёнск
Варта Познань
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|2 (1)
|0.18
|Шварц Петр
|1
|0.09
|Замора Джон
|1
|0.09
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.09
|Лыщаш Адриан
|1
|0.09
|Ястржембски Деннис
|1
|0.09
|Ольсен Патрик
|1 (1)
|0.09
|Гарсия Виктор III
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.36
|Журавски Мачей
|1
|0.09
|Шимонович Давид
|1
|0.09
|Коррин Милан
|1
|0.09
|Гжесик Ян
|1
|0.09
|Дестан Энис
|1
|0.09
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.09
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Вердаска Диогу
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4
Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0
ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|2.
|Легия
|11
|6
|3
|2
|14 - 13
|21
|3.
|Ракув
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Висла Плоцк
|11
|6
|2
|3
|22 - 12
|20
|5.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Краковия
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|7.
|Ягеллония
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|8.
|Сталь Мелец
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Заглембе Любин
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|10.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Варта Познань
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|13.
|Гурник Забже
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|15.
|Пяст
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|16.
|Корона Кельце
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|17.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Ягеллония
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|6.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|8.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|8.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|9.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Ракув
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|7 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|5