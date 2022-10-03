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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Щех Лукаш
Шлёнск
0:2
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
10' Гол
Дестан Энис
28' Желтая карточка
Купчак Матеуш
82' Желтая карточка
Лис Адриан
0:2
90' Гол
Коррин Милан
90'+7
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
8
Ольсен
Патрик
18
Karol
Borys
7
Замора
Джон
15
Науэль
Матиас
23
Гарсия
Виктор
III
9
Экспозито
Эрик
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
8
Мяйнпя
Нило
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
94
Дестан
Энис
16
Луиш
Мигел
Шлёнск
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Варта Познань

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
ВД
2:3
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 2 (1) 0.18
Шварц Петр 1 0.09
Замора Джон 1 0.09
Гретарссон Даниэль 1 0.09
Лыщаш Адриан 1 0.09
Ястржембски Деннис 1 0.09
Ольсен Патрик 1 (1) 0.09
Гарсия Виктор III 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.36
Журавски Мачей 1 0.09
Шимонович Давид 1 0.09
Коррин Милан 1 0.09
Гжесик Ян 1 0.09
Дестан Энис 1 0.09
Копчински Михал 1 (1) 0.09
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Вердаска Диогу 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Купчак Матеуш 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4
Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0
ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 18 - 12 21
2. Легия 11 6 3 2 14 - 13 21
3. Ракув 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Висла Плоцк 11 6 2 3 22 - 12 20
5. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Краковия 11 5 2 4 14 - 9 17
7. Ягеллония 11 4 4 3 19 - 13 16
8. Сталь Мелец 11 5 1 5 14 - 17 16
9. Заглембе Любин 11 4 4 3 11 - 13 16
10. Лех 10 4 3 3 11 - 9 15
11. Варта Познань 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Радомьяк Радом 11 4 2 5 11 - 15 14
13. Гурник Забже 10 3 4 3 16 - 16 13
14. Шлёнск 11 3 4 4 9 - 15 13
15. Пяст 10 3 2 5 11 - 12 11
16. Корона Кельце 11 3 2 6 13 - 17 11
17. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
18. Лехия Гданьск 10 1 2 7 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Ягеллония 6 4 0 2 13 - 6 12
6. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Шлёнск 6 2 2 2 6 - 9 8
8. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Лех 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 6 4 1 1 7 - 2 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
8. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
9. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Корона Кельце 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Ракув 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Лехия Гданьск 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 7 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      28'
      Купчак Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Enis Destan бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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