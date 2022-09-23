Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:0. Впереди пока сборная Узбекистана. Минимальное преимущество! Уходим на паузу, но скоро вернемся.
44'
Теперь уже запасные сборной Узбекистана приступили к разминке. Интересно, что по ходу первого тайма, пусть и товарищеского матча, ротаций мы не увидели с вами.
42'
Оба наставника на ногах сейчас. Активно они жестикулируют у кромки поля. Уверен, что голы и опасные моменты мы сегодня с вами еще увидим.
41'
Свистит стадион, поскольку в атаке снова Камерун. Африканская команда пытается подобраться к воротам соперника, но в атаке получается не все.
39'
Последняя 5-минутка вот-вот стартует в этой встрече. Никуда соперники не торопятся. Камерун и вовсе сферу с фланга на фланг перекатывает, не продвигаясь вперед.
38'
Включились в процесс игры фанаты сборной Узбекистана, которые гонят вперед свой коллектив, но тот, к слову, в последние минуты встречи играет пассивно.
37'
Да, в итоге мы увидели ожидаемый навес с бровки на дальнюю штангу, откуда Нтчам пробил головой в сторону ближнем угла. С отскоком от газона выстреливал футболист, но мяч скользнул левее цели.
35'
Редкая атака африканского коллектива по правому флангу приносит Камеруну заработанный угловой. Последует, видимо, навес в район вратарской.
34'
Шомуродов промчался вновь с мячом по правому краю, но, в отличие эпизода с голом, прострел Элдора некому было замкнуть на дальней стойке.
33'
Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кстати говоря, судя по ТВ-картинке, резервным рефери выступает женщина. Искал я в СМИ информацию о судейской коллегии, но пока деталей не обнаружил.
31'
Поторопился с выходом из обороны в атаку Абубакар, который оказался в явном офсайде. "Вне игры" определил помощник главного арбитра.
30'
Кстати говоря, территориально встреча проходит в Южной Корее, в городе Коян. Но даже сюда доехали болельщики, и активно поддерживают команды с трибун.
29'
Бозоров с мячом по флангу разбегался, но выполнил он пас в спину кому-то из партнеров. В итоге перспективная атака команды хозяев была приостановлена.
28'
Эркинов в центре поля жестковато действовал в отборе. Снес он соперника на газон, но не удостоился от рефери карточки желтого цвета.
27'
Камерун, что интересно, практически без атак у нас в первом тайме. Значительно лучше играет сборная Узбекистана, регулярно угрожая воротам противника.
Эркинов снова получил мяч от партнера, отдал его вперед, на ход Шомуродову, у которого, к слову, было обнаружено положение "вне игры". Хотя я бы поспорил на предмет офсайда у Элдора.
24'
Нужный для себя мяч забивает сборная Узбекистана, ничего не скажешь. Но и атака команды номинальных хозяев была потрясающей. Фланговый прорыв Шомуродова никто не отменял.
23'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРКИНОВ! 1:0!
Шомуродов по правому краю протащил снаряд, после чего прострелил его на дальнюю штангу, откуда Эркинов послал мяч в сетку ворот соперника!
22'
Корнер не самым лучшим образом разыграли сейчас футболисты сборной Узбекистана. С левого края пошел навес на дальнюю штангу, и до снаряда никто из игроков номинальных хозяев не добрался.
20'
Еще одна атака сборной Узбекистана через левый фланг. Прострел от Бозорова, и голову поставляет Фаи, переправляя сферу на угловой.
19'
В центре поля снова увязла у нас игра. Шомуродов прокинул сферу мимо защитника камерунской сборной, после чего получил удар по ноге.
18'
Практически половину тайма уже отыграли соперники. Моментов в игре практически не видим мы. Но пытаются атаковать оба коллектива.
17'
Нгамалё выполнял навес с левого края на дальнюю штангу, но никто из партнеров его не поддержал. Сфера улетела значительно левее адресатов.
16'
Штрафной удар заработала сборная Камеруна на левом фланге. Опасным этот стандарт может получиться. Смотрим, что придумают камерунцы.
14'
Интересно, что уже кто-то из игроков сборной Камеруна отправился разминаться. Неужели наставник африканского коллектива решится на столь быстрые ротации?
13'
Камерун провел атаку левым флангом. Нтчам выполнял навес на дальний угол вратарской, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел.
11'
Активно поддерживают фанаты обеих команд свои сборные. Есть и одни, и другие болельщики. Другое дело, что болельщиков на футбольной арене не так много.
10'
Шомуродов получил мяч сейчас на левом краю штрафной, после чего попытался выполнить прострел на ближнюю штангу. До мяча никто из соперников не добрался.
9'
Эркинов решился на дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Было очень опасно, и далеко неточно.
8'
Бозоров в итоге выполнял навес от углового флага, но раньше времени добрался до снаряда один из защитников команды номинальных гостей.
6'
Узбекистан заработал сейчас угловой на правом фланге. Будет производиться подача от углового флага. Футболисты сборной Узбекистана в большом количестве отправились к чужой штрафной.
5'
Камерун на первых минутах встречи старается действовать с позиции силы, и это получается у африканской сборной, которая большую часть времени проводит у ворот Узбекистана.
4'
В центре поля получил Шомуродов удар по ногам. Желтой карточки в руках рефери мы не увидели, но фол был более, чем опасным.
2'
Футболисты сборной Узбекистана предстали сегодня в синих цветах. Команда из Камеруна вышла на футбольный газон в желтых футболках и красных трусах.
1'
Стартовала первая половина встречи! Удачи командам, поехали!
До матча
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из товарищеского матчей сойдутся лицом к лицу игроки сборных Узбекистана и Камеруна.
Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!