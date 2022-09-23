Да, в итоге мы увидели ожидаемый навес с бровки на дальнюю штангу, откуда Нтчам пробил головой в сторону ближнем угла. С отскоком от газона выстреливал футболист, но мяч скользнул левее цели.

Включились в процесс игры фанаты сборной Узбекистана, которые гонят вперед свой коллектив, но тот, к слову, в последние минуты встречи играет пассивно.

Последняя 5-минутка вот-вот стартует в этой встрече. Никуда соперники не торопятся. Камерун и вовсе сферу с фланга на фланг перекатывает, не продвигаясь вперед.

Свистит стадион, поскольку в атаке снова Камерун. Африканская команда пытается подобраться к воротам соперника, но в атаке получается не все.

Оба наставника на ногах сейчас. Активно они жестикулируют у кромки поля. Уверен, что голы и опасные моменты мы сегодня с вами еще увидим.

Теперь уже запасные сборной Узбекистана приступили к разминке. Интересно, что по ходу первого тайма, пусть и товарищеского матча, ротаций мы не увидели с вами.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:0. Впереди пока сборная Узбекистана. Минимальное преимущество! Уходим на паузу, но скоро вернемся.

Камерун, что интересно, практически без атак у нас в первом тайме. Значительно лучше играет сборная Узбекистана, регулярно угрожая воротам противника.

Эркинов в центре поля жестковато действовал в отборе. Снес он соперника на газон, но не удостоился от рефери карточки желтого цвета.

Бозоров с мячом по флангу разбегался, но выполнил он пас в спину кому-то из партнеров. В итоге перспективная атака команды хозяев была приостановлена.

Кстати говоря, территориально встреча проходит в Южной Корее, в городе Коян. Но даже сюда доехали болельщики, и активно поддерживают команды с трибун.

Поторопился с выходом из обороны в атаку Абубакар, который оказался в явном офсайде. "Вне игры" определил помощник главного арбитра.

Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кстати говоря, судя по ТВ-картинке, резервным рефери выступает женщина. Искал я в СМИ информацию о судейской коллегии, но пока деталей не обнаружил.

Шомуродов промчался вновь с мячом по правому краю, но, в отличие эпизода с голом, прострел Элдора некому было замкнуть на дальней стойке.

25' Эркинов снова получил мяч от партнера, отдал его вперед, на ход Шомуродову, у которого, к слову, было обнаружено положение "вне игры". Хотя я бы поспорил на предмет офсайда у Элдора.

24' Нужный для себя мяч забивает сборная Узбекистана, ничего не скажешь. Но и атака команды номинальных хозяев была потрясающей. Фланговый прорыв Шомуродова никто не отменял.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРКИНОВ! 1:0!

Шомуродов по правому краю протащил снаряд, после чего прострелил его на дальнюю штангу, откуда Эркинов послал мяч в сетку ворот соперника!

22' Корнер не самым лучшим образом разыграли сейчас футболисты сборной Узбекистана. С левого края пошел навес на дальнюю штангу, и до снаряда никто из игроков номинальных хозяев не добрался.

20' Еще одна атака сборной Узбекистана через левый фланг. Прострел от Бозорова, и голову поставляет Фаи, переправляя сферу на угловой.

19' В центре поля снова увязла у нас игра. Шомуродов прокинул сферу мимо защитника камерунской сборной, после чего получил удар по ноге.

18' Практически половину тайма уже отыграли соперники. Моментов в игре практически не видим мы. Но пытаются атаковать оба коллектива.

17' Нгамалё выполнял навес с левого края на дальнюю штангу, но никто из партнеров его не поддержал. Сфера улетела значительно левее адресатов.

16' Штрафной удар заработала сборная Камеруна на левом фланге. Опасным этот стандарт может получиться. Смотрим, что придумают камерунцы.