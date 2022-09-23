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Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #84
1:0
Первый тайм: 43'
Камерун
FIFA #54
0'
1:0
24' Гол
Эркинов Хожимат

Ход матча

24'
Эркинов Хожимат
1:0
Прогнозы 111
Узбекистан 13.5% (15)
X 40.5% (45)
Камерун 45.9% (51)
-1
выиграет Камерун, со счетом 1:2
да
Arii #
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Узбекистан
Камерун

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2
Узбекистан - Киргизия 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2
Камерун
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2
Камерун - Алжир 0:1 Буркина-Фасо - Камерун 3:3 Камерун - Египет 0:0 Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 1:0. Впереди пока сборная Узбекистана. Минимальное преимущество! Уходим на паузу, но скоро вернемся.
  • 44'
    Теперь уже запасные сборной Узбекистана приступили к разминке. Интересно, что по ходу первого тайма, пусть и товарищеского матча, ротаций мы не увидели с вами.
  • 42'
    Оба наставника на ногах сейчас. Активно они жестикулируют у кромки поля. Уверен, что голы и опасные моменты мы сегодня с вами еще увидим.
  • 41'
    Свистит стадион, поскольку в атаке снова Камерун. Африканская команда пытается подобраться к воротам соперника, но в атаке получается не все.
  • 39'
    Последняя 5-минутка вот-вот стартует в этой встрече. Никуда соперники не торопятся. Камерун и вовсе сферу с фланга на фланг перекатывает, не продвигаясь вперед.
  • 38'
    Включились в процесс игры фанаты сборной Узбекистана, которые гонят вперед свой коллектив, но тот, к слову, в последние минуты встречи играет пассивно.
  • Опасный момент
    37'
    Да, в итоге мы увидели ожидаемый навес с бровки на дальнюю штангу, откуда Нтчам пробил головой в сторону ближнем угла. С отскоком от газона выстреливал футболист, но мяч скользнул левее цели.
  • Угловой
    35'
    Редкая атака африканского коллектива по правому флангу приносит Камеруну заработанный угловой. Последует, видимо, навес в район вратарской.
  • 34'
    Шомуродов промчался вновь с мячом по правому краю, но, в отличие эпизода с голом, прострел Элдора некому было замкнуть на дальней стойке.
  • Судья
    33'
    Чуть больше 10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кстати говоря, судя по ТВ-картинке, резервным рефери выступает женщина. Искал я в СМИ информацию о судейской коллегии, но пока деталей не обнаружил.
  • Офсайд
    31'
    Поторопился с выходом из обороны в атаку Абубакар, который оказался в явном офсайде. "Вне игры" определил помощник главного арбитра.
  • Анонс
    30'
    Кстати говоря, территориально встреча проходит в Южной Корее, в городе Коян. Но даже сюда доехали болельщики, и активно поддерживают команды с трибун.
  • 29'
    Бозоров с мячом по флангу разбегался, но выполнил он пас в спину кому-то из партнеров. В итоге перспективная атака команды хозяев была приостановлена.
  • Фол, нарушение
    28'
    Эркинов в центре поля жестковато действовал в отборе. Снес он соперника на газон, но не удостоился от рефери карточки желтого цвета.
  • 27'
    Камерун, что интересно, практически без атак у нас в первом тайме. Значительно лучше играет сборная Узбекистана, регулярно угрожая воротам противника.
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    • Офсайд
      25'
      Эркинов снова получил мяч от партнера, отдал его вперед, на ход Шомуродову, у которого, к слову, было обнаружено положение "вне игры". Хотя я бы поспорил на предмет офсайда у Элдора.
    • 24'
      Нужный для себя мяч забивает сборная Узбекистана, ничего не скажешь. Но и атака команды номинальных хозяев была потрясающей. Фланговый прорыв Шомуродова никто не отменял.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭРКИНОВ! 1:0!
      Шомуродов по правому краю протащил снаряд, после чего прострелил его на дальнюю штангу, откуда Эркинов послал мяч в сетку ворот соперника!
    • 22'
      Корнер не самым лучшим образом разыграли сейчас футболисты сборной Узбекистана. С левого края пошел навес на дальнюю штангу, и до снаряда никто из игроков номинальных хозяев не добрался.
    • Угловой
      20'
      Еще одна атака сборной Узбекистана через левый фланг. Прострел от Бозорова, и голову поставляет Фаи, переправляя сферу на угловой.
    • Фол, нарушение
      19'
      В центре поля снова увязла у нас игра. Шомуродов прокинул сферу мимо защитника камерунской сборной, после чего получил удар по ноге.
    • 18'
      Практически половину тайма уже отыграли соперники. Моментов в игре практически не видим мы. Но пытаются атаковать оба коллектива.
    • 17'
      Нгамалё выполнял навес с левого края на дальнюю штангу, но никто из партнеров его не поддержал. Сфера улетела значительно левее адресатов.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар заработала сборная Камеруна на левом фланге. Опасным этот стандарт может получиться. Смотрим, что придумают камерунцы.
    • 14'
      Интересно, что уже кто-то из игроков сборной Камеруна отправился разминаться. Неужели наставник африканского коллектива решится на столь быстрые ротации?
    • 13'
      Камерун провел атаку левым флангом. Нтчам выполнял навес на дальний угол вратарской, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел.
    • 11'
      Активно поддерживают фанаты обеих команд свои сборные. Есть и одни, и другие болельщики. Другое дело, что болельщиков на футбольной арене не так много.
    • 10'
      Шомуродов получил мяч сейчас на левом краю штрафной, после чего попытался выполнить прострел на ближнюю штангу. До мяча никто из соперников не добрался.
    • 9'
      Эркинов решился на дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Было очень опасно, и далеко неточно.
    • Угловой
      8'
      Бозоров в итоге выполнял навес от углового флага, но раньше времени добрался до снаряда один из защитников команды номинальных гостей.
    • 6'
      Узбекистан заработал сейчас угловой на правом фланге. Будет производиться подача от углового флага. Футболисты сборной Узбекистана в большом количестве отправились к чужой штрафной.
    • 5'
      Камерун на первых минутах встречи старается действовать с позиции силы, и это получается у африканской сборной, которая большую часть времени проводит у ворот Узбекистана.
    • Фол, нарушение
      4'
      В центре поля получил Шомуродов удар по ногам. Желтой карточки в руках рефери мы не увидели, но фол был более, чем опасным.
    • 2'
      Футболисты сборной Узбекистана предстали сегодня в синих цветах. Команда из Камеруна вышла на футбольный газон в желтых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала первая половина встречи! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из товарищеского матчей сойдутся лицом к лицу игроки сборных Узбекистана и Камеруна.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 111
    Узбекистан 13.5% (15)
    X 40.5% (45)
    Камерун 45.9% (51)
    -1
    выиграет Камерун, со счетом 1:2
    да
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    Где смотреть матч Узбекистан 1:0 Камерун онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан 1:0 Камерун

    Исход игры
    Узбекистан
    13.3% (15)
    Ничья
    39.8% (45)
    Камерун
    46.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.32% (41)
    Меньше
    61.68% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (80)
    Нет
    25.23% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.3% (41)
    1:2 Камерун
    19.5% (22)
    0:1 Камерун
    11.5% (13)
    2:1 Узбекистан
    8% (9)
    0:2 Камерун
    7.1% (8)
    1:3 Камерун
    3.5% (4)
    1:0 Узбекистан
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Камерун
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