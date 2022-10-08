  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Beath C.
Сидней
2:3
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
15' Гол
Мак Роберт
21' Желтая карточка
Брэттан Люк
1:1
31' Гол
Д'Агостино Николас
56' Желтая карточка
Rai IV
58' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
1:2
67' Гол
Икономидис Крис
2:2
79' Гол
Доначи Джеймс
2:3
83' Гол
Бриллант Джошуа
90' Желтая карточка
Patrick Wood
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
9
Ле
Фондре
Адам
11
Мак
Роберт
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
22
Бриммер
Джейк
17
Нани
Луиш
18
Д'Агостино
Николас
Сидней
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Сидней
Мельбурн Виктори

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

49 матчей

42.9%
30.6%
26.5%
21 победа 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
44.9%
26.5%
14 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

40.8%
32.7%
26.5%
20 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
1:4
2:2
2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сидней 2:3 Мельбурн Виктори онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     