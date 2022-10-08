Тур: 1. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Beath C.
2:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМак Роберт
21' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:1
31' ГолД'Агостино Николас
56' Желтая карточкаRai IV
58' Желтая карточкаБриллант Джошуа
1:2
67' ГолИкономидис Крис
2:2
79' ГолДоначи Джеймс
2:3
83' ГолБриллант Джошуа
90' Желтая карточкаPatrick Wood
90'+7
Ход матча
15'
1:0
21'
31'
1:1
56'
58'
67'
1:2
79'
2:2
83'
84'
90'
90'
23
Грант
Райан
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
17
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Нападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Patrick Wood
-
-
21 Alex Parson
-
29 Aaron Gurd
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Виктори
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
20 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
49 матчей
42.9%
30.6%
26.5%
21 победа 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
44.9%
26.5%
14 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
40.8%
32.7%
26.5%
20 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1