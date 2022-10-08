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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 24500
Ганза
0:3
Конец матча
Падерборн
0'
8' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
0:1
19' Гол
Шалленберг Рон
72' Желтая карточка
Шерфф Лукас
74' Желтая карточка
Тилль Себастьян
0:2
80' Гол
Лайпертц Роберт
0:3
88' Гол
Пирингер Марвин
90'+1
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Кольке
Маркус
27
Анану
Фредерик
5
Ван
Дронгелен
Рик
4
Россбах
Дамиан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
19
Прёгер
Кай
17
Ли
Дон-Ген
14
Ингельссон
Сванте
15
Фролинг
Нильс
21
Хут
Янник
31
Рор
Максимилиан
2
Хюнемайер
Уве
33
Marcel
Hoffmeier
10
Юстван
Юлиан
13
Лайпертц
Роберт
8
Шалленберг
Рон
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
7
Тачи
Ричмонд
9
Пирингер
Марвин
Ганза
4-2-3-1
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Ганза
Падерборн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 0.36
Лукас Фрёде 2 0.18
Ферхук Йон 1 0.09
Хинтерзеер Лукас 1 0.09
Россбах Дамиан 1 0.09
Шумахер Кевин 1 0.09
Ингельссон Сванте 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 0.55
Пирингер Марвин 6 0.55
Лайпертц Роберт 4 0.36
Sirlord Conteh 2 0.18
Юстван Юлиан 2 0.18
Србени Деннис 2 0.18
Шалленберг Рон 2 0.18
Муслия Флоран 2 (2) 0.18
Обермайр Рафаэль 1 0.09
Marcel Hoffmeier 1 0.09
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Фрёде 4 0
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Шерфф Лукас 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 2 0
Хут Янник 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Tobias Mueller 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Рор Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

3
20
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
33%
5
25%
61-75
2
67%
4
20%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

10
28
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
3
11%
1-15
3
30%
5
18%
16-30
1
10%
2
7%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
2
20%
5
18%
61-75
3
30%
8
29%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
4
31%
1-15
5
29%
29%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2
Падерборн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
2. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Кайзерслаутерн 10 3 6 1 19 - 16 15
9. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
11. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
12. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
13. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
14. Нюрнберг 10 3 1 6 9 - 18 10
15. Магдебург 10 3 1 6 13 - 22 10
16. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
10. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
11. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
12. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
13. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
7. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
9. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Шалленберг Рон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Хюнемайер Уве получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ганза 0:3 Падерборн онлайн

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