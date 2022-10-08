Тур: 11. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 24500
0'
8' Желтая карточкаХюнемайер Уве
0:1
19' ГолШалленберг Рон
72' Желтая карточкаШерфф Лукас
74' Желтая карточкаТилль Себастьян
0:2
80' ГолЛайпертц Роберт
0:3
88' ГолПирингер Марвин
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
0:1
72'
74'
80'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
17
Ли
Дон-Ген
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Ганза
Падерборн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4
|0.36
|Лукас Фрёде
|2
|0.18
|Ферхук Йон
|1
|0.09
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.09
|Россбах Дамиан
|1
|0.09
|Шумахер Кевин
|1
|0.09
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|0.55
|Пирингер Марвин
|6
|0.55
|Лайпертц Роберт
|4
|0.36
|Sirlord Conteh
|2
|0.18
|Юстван Юлиан
|2
|0.18
|Србени Деннис
|2
|0.18
|Шалленберг Рон
|2
|0.18
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.18
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.09
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.09
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Фрёде
|4
|0
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Хут Янник
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
3
20
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
33%
5
25%
61-75
2
67%
4
20%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
10
28
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
10%
3
11%
1-15
3
30%
5
18%
16-30
1
10%
2
7%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
2
20%
5
18%
61-75
3
30%
8
29%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
4
31%
1-15
5
29%
29%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1
Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2
Падерборн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|2.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|9.
|Ганза
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|10.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|12.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|13.
|Санкт-Паули
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|14.
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|10.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|11.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|12.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|13.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|9.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5