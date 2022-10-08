Тур: 11. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 15850
0'
29' Желтая карточкаМану Брайдон
45' Желтая карточкаМюллер Янник
64' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:0
73' ГолПфайффер Патрик
78' Желтая карточкаМелем Марвин
79' Желтая карточкаЗоботка Марсель
88' Желтая карточкаХолланд Фабиан
90' Желтая карточкаКарич Эмир
90' Желтая карточкаПфайффер Патрик
90' Желтая карточкаMarcel Mansfeld
90' Желтая карточкаКларер Кристоф
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
29'
45'
64'
73'
78'
79'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кролл СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
-
46 Elione Neto
-
45 Tom Geerkens
-
35 Daniel Bunk
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Дармштадт
Фортуна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|5
|0.45
|Ману Брайдон
|4
|0.36
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.27
|Мелем Марвин
|2
|0.18
|Пфайффер Патрик
|2
|0.18
|Мюллер Янник
|1
|0.09
|Сейдель Аарон
|1
|0.09
|Ронштадт Франк
|1
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.09
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|5 (1)
|0.45
|Аппелькамп Синта
|3
|0.27
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.18
|Клаус Феликс
|2
|0.18
|Зоботка Марсель
|2
|0.18
|Гинчек Даниэль
|1
|0.09
|Николя Гавори
|1
|0.09
|Танака Ао
|1
|0.09
|Обердорф Тим
|1
|0.09
|Хоффманн Андре
|1
|0.09
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.09
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Мелем Марвин
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Ковнацки Давид
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
38%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
7
35%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
3
15%
4
20%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
5
45%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1
Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|2.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|9.
|Ганза
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|10.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|12.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|13.
|Санкт-Паули
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|14.
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|10.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|11.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|12.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|13.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|9.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5