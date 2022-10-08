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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 15850
Дармштадт
1:0
Конец матча
Фортуна
0'
29' Желтая карточка
Ману Брайдон
45' Желтая карточка
Мюллер Янник
64' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
73' Гол
Пфайффер Патрик
78' Желтая карточка
Мелем Марвин
79' Желтая карточка
Зоботка Марсель
88' Желтая карточка
Холланд Фабиан
90' Желтая карточка
Карич Эмир
90' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
90' Желтая карточка
Marcel Mansfeld
90' Желтая карточка
Кларер Кристоф
90'+5
1:0. Победный гол Патрика Пфайфф...
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
17
Ронштадт
Франк
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
4
Танака
Ао
29
Хендрикс
Йоррит
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
9
Ковнацки
Давид
Дармштадт
3-4-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Фортуна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 5 0.45
Ману Брайдон 4 0.36
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.27
Мелем Марвин 2 0.18
Пфайффер Патрик 2 0.18
Мюллер Янник 1 0.09
Сейдель Аарон 1 0.09
Ронштадт Франк 1 0.09
Вильхельмссон Оскар 1 0.09
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 5 (1) 0.45
Аппелькамп Синта 3 0.27
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.18
Клаус Феликс 2 0.18
Зоботка Марсель 2 0.18
Гинчек Даниэль 1 0.09
Николя Гавори 1 0.09
Танака Ао 1 0.09
Обердорф Тим 1 0.09
Хоффманн Андре 1 0.09
Ийоха Эммануэль 1 0.09
Хендрикс Йоррит 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 6 0
Пфайффер Патрик 3 1
Мюллер Янник 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Мелем Марвин 2 0
Титц Филлип 2 0
Ману Брайдон 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Ковнацки Давид 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Карбовник Михал 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
38%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
7
35%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
4
20%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
3
15%
4
20%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
5
45%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5
Фортуна
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1
Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
2. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Кайзерслаутерн 10 3 6 1 19 - 16 15
9. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
11. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
12. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
13. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
14. Нюрнберг 10 3 1 6 9 - 18 10
15. Магдебург 10 3 1 6 13 - 22 10
16. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
10. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
11. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
12. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
13. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
7. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
9. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Marcel Mansfeld получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Пфайффер Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Клаус Феликс уходит с поля. Баа Квадво выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Хендрикс Йоррит уходит с поля. Зоботка Марсель выходит вместо него
    • Желтая карточка
      29'
      Ману Брайдон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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