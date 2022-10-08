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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 15000
Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
26' Желтая карточка
Николау Яннис
32' Желтая карточка
Аремю Афииз
38' Желтая карточка
Бенкович Филип
52' Желтая карточка
Краусе Робин
0:1
68' Гол
Салиакас Манолис
73' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
74' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
1:1
78' Гол
Ферай Иммануэль
2:1
90' Гол
Ферай Иммануэль
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
14
Уджа
Энтони
20
Лаубербах
Лион
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
7
Ирвайн
Джексон
20
Аремю
Афииз
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
34
Матанович
Игорь
14
Аменийдо
Этьенн
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Санкт-Паули
4-3-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Санкт-Паули

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
5:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 4 0.36
Уджа Энтони 4 0.36
Кауфманн Фабио 2 0.18
Краусе Робин 1 0.09
Донкор Антон 1 0.09
Лаубербах Лион 1 0.09
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 3 0.27
Эггештайн Йоханнес 3 0.27
Хартель Марсель 2 0.18
Пакарада Леарт 1 (1) 0.09
Салиакас Манолис 1 0.09
Дашнер Лукас 1 0.09
Аменийдо Этьенн 1 0.09
Медич Яков 1 0.09
Немет Давид 1 0.09
Меткалф Коннор 1 0.09
Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 4 0
Николау Яннис 3 0
Маркс Ян-Хендрик 3 0
Ферай Иммануэль 3 0
Де Медина Натан 2 0
Хеннинг Брайан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Уджа Энтони 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Дашнер Лукас 3 0
Смит Эрик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Медич Яков 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 11 7 3 1 20 - 11 24
2. Гамбург 10 8 0 2 16 - 6 24
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 10 4 5 1 14 - 7 17
5. Фортуна 11 5 2 4 20 - 14 17
6. Карлсруэ 11 5 2 4 20 - 15 17
7. Ганновер 96 10 5 2 3 18 - 14 17
8. Кайзерслаутерн 10 3 6 1 19 - 16 15
9. Ганза 11 4 1 6 10 - 17 13
10. Хольштайн Киль 10 3 4 3 17 - 20 13
11. Айнтрахт Бр 11 3 3 5 13 - 21 12
12. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
13. Санкт-Паули 11 2 5 4 15 - 17 11
14. Нюрнберг 10 3 1 6 9 - 18 10
15. Магдебург 10 3 1 6 13 - 22 10
16. Зандхаузен 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Гройтер Фюрт 11 1 6 4 15 - 20 9
18. Арминия 11 2 2 7 14 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 5 4 1 0 15 - 5 13
4. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Карлсруэ 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Гамбург 5 3 0 2 5 - 3 9
7. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
8. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
10. Санкт-Паули 5 2 3 0 9 - 5 9
11. Хайденхайм 4 2 2 0 8 - 4 8
12. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
13. Ганновер 96 5 2 2 1 7 - 6 8
14. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Гройтер Фюрт 6 1 4 1 9 - 10 7
16. Арминия 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
18. Магдебург 5 2 0 3 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 5 5 0 0 11 - 3 15
2. Дармштадт 5 3 1 1 8 - 7 10
3. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
4. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
7. Кайзерслаутерн 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Хольштайн Киль 5 1 2 2 8 - 14 5
9. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
10. Магдебург 5 1 1 3 8 - 13 4
11. Ганза 5 1 1 3 3 - 10 4
12. Нюрнберг 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
14. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Арминия 6 0 2 4 5 - 11 2
17. Айнтрахт Бр 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Гамбург Глацель Роберт 6 (1)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (4)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Весь список
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