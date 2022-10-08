Тур: 11. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 15000
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаНиколау Яннис
32' Желтая карточкаАремю Афииз
38' Желтая карточкаБенкович Филип
52' Желтая карточкаКраусе Робин
0:1
68' ГолСалиакас Манолис
73' Желтая карточкаФерай Иммануэль
74' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
1:1
78' ГолФерай Иммануэль
2:1
90' ГолФерай Иммануэль
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
26'
32'
38'
52'
68'
73'
74'
78'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
18
Медич
Яков
21
Рицка
Ларс
20
Аремю
Афииз
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Санкт-Паули
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|4
|0.36
|Уджа Энтони
|4
|0.36
|Кауфманн Фабио
|2
|0.18
|Краусе Робин
|1
|0.09
|Донкор Антон
|1
|0.09
|Лаубербах Лион
|1
|0.09
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|3
|0.27
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.27
|Хартель Марсель
|2
|0.18
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.09
|Салиакас Манолис
|1
|0.09
|Дашнер Лукас
|1
|0.09
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.09
|Медич Яков
|1
|0.09
|Немет Давид
|1
|0.09
|Меткалф Коннор
|1
|0.09
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|4
|0
|Николау Яннис
|3
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|3
|0
|Ферай Иммануэль
|3
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Медич Яков
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
7
35%
2
13%
61-75
5
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|2.
|Гамбург
|10
|8
|0
|2
|16 - 6
|24
|3.
|Падерборн
|11
|7
|1
|3
|29 - 12
|22
|4.
|Хайденхайм
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|5.
|Фортуна
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|6.
|Карлсруэ
|11
|5
|2
|4
|20 - 15
|17
|7.
|Ганновер 96
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Кайзерслаутерн
|10
|3
|6
|1
|19 - 16
|15
|9.
|Ганза
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|10.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|17 - 20
|13
|11.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|12.
|Ян
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|13.
|Санкт-Паули
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|11
|14.
|Нюрнберг
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Магдебург
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|1
|6
|4
|15 - 20
|9
|18.
|Арминия
|11
|2
|2
|7
|14 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Фортуна
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|4.
|Айнтрахт Бр
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Карлсруэ
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|8.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Ян
|6
|2
|3
|1
|6 - 8
|9
|10.
|Санкт-Паули
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|11.
|Хайденхайм
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|12.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|13.
|Ганновер 96
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Гройтер Фюрт
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|16.
|Арминия
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|18.
|Магдебург
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|4.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Падерборн
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|9.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|10.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|Нюрнберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Ян
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Арминия
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|18.
|Санкт-Паули
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
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|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (4)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5