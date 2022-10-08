Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хэнань Цзянье отменен из-за положения "вне игры".

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Каррильо Гидо нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Каррильо Гидо наказан за толчок Yu Zhang

37' Межеевски Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Yu Zhang успешно блокирует удар.

35' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

33' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Межеевски Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Yunan Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

20' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

19' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Haodong Luan получил желтую карточку от судьи

15' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Yu Zhang успешно блокирует удар.

9' Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Yu Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ren Wei нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

5' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру