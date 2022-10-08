Тур: 22. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Jianxin Du
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаHaodong Luan
39' Undefined phrase: football_event_Каранга Фернандо
1:0
43' ГолКаранга Фернандо
66' Желтая карточкаКаррильо Гидо
90' Желтая карточкаLiu Jing
90'+4
Ход матча
16'
39'
43'
1:0
46'
46'
66'
76'
76'
77'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
5
Цао
Гу
27
Ziyi
Niu
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
30
Yaxiong
Bao
24
Yu
Zhang
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
11 Zhao Ke
-
-
21 Keqiang Chen
-
22 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
-
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
-
16 Liu JingЗащитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
-
-
11 Xuchen Yao
-
17 Xintao Song
-
19 Yuren Wei
-
29 Chenyu Yang
-
33 Yixuan Yang
-
38 Wei Zhang2
-
39 Shipeng Luo
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Хэбей Форчун
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|7
|0.35
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.25
|Zichang Huang
|4
|0.2
|Yihao Zhong
|4
|0.2
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.1
|Shuai Yang2
|2
|0.1
|Dong Han
|2
|0.1
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Пина Томас
|1
|0.05
|Yuhao Zhao
|1
|0.05
|Ма Ксянгью
|1
|0.05
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.05
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.3
|Хайфэн Дин
|1
|0.05
|Yunhua Chen
|1
|0.05
|Xuchen Yao
|1
|0.05
|Huaze Gao
|1
|0.05
|Ziye Zhao
|1
|0.05
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|6
|0
|Каранга Фернандо
|5
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Yihao Zhong
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|4
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
5
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
10 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
2
40%
31-45
2
8%
2
40%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
1
20%
76-90
Пропущено
15
25
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
3
20%
4
16%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
20%
4
16%
61-75
2
13%
3
12%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
57%
76-90
Пропущено
5
35
4 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
2
40%
4
11%
1-15
1
20%
5
14%
16-30
1
20%
4
11%
31-45
1
20%
11
31%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
7
20%
76-90
Забито
32
12
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
3
9%
1
8%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
8
25%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
10
31%
5
42%
76-90
Пропущено
20
60
13 В 1-м тайме 27
7 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 19
12 Не пропускали 20
5
25%
8
13%
1-15
4
20%
9
15%
16-30
4
20%
10
17%
31-45
2
10%
15
25%
46-60
3
15%
8
13%
61-75
2
10%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0
Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|0:0
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Шицзячжуан
|0:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4