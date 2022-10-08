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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Брешия
1:1
Второй тайм: 84'
Читтаделла
0'
1:0
28' Гол
Айе Флориан
32' Желтая карточка
Асенсио Рауль
41' Желтая карточка
Ignacio Lores
44' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
51' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
1:1
69' Гол
Антонуччи Мирко
79' Желтая карточка
Бранка Симоне

Ход матча

28'
Айе Флориан
(Галацци Николас)
1:0
32'
 
Асенсио Рауль
41'
 
Ignacio Lores
44'
Ван Де Лои Томми
 
51'
 
Кассандро Томмазо
61'
 
Беретта Джакомо
Вита Алессио
61'
 
Маттиоли Алессандро
Каррьеро Джузеппе
66'
Морео Стефано
Бенали Ахмед
 
66'
Ндой Эмануэле
Бертаньоли Массимо
 
69'
1:1
Антонуччи Мирко
72'
 
Данци Андреа
Антонуччи Мирко
72'
 
Andrea Magrassi
Асенсио Рауль
76'
Вивиани Федерико
Ван Де Лои Томми
 
76'
Олзер Джакомо
Галацци Николас
 
76'
Бьянки Флавио
Айе Флориан
 
79'
 
Бранка Симоне
80'
 
Маццокко Давиде
Ignacio Lores

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
2.20
4.50
3.90
Все Коэффициенты
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
28
Бенали
Ахмед
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
6
Висентин
Сантьяго
15
Фраре
Доменико
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
30
Ignacio
Lores
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
Брешия
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 3 0.38
Бьянки Флавио 3 (1) 0.38
Морео Стефано 2 0.25
Галацци Николас 1 0.13
Бертаньоли Массимо 1 0.13
Ндой Эмануэле 1 0.13
Олзер Джакомо 1 0.13
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 2 0.25
Бальдини Энрико 2 (1) 0.25
Асенсио Рауль 2 (1) 0.25
Беретта Джакомо 1 0.13
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Карачич Фран 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ндой Эмануэле 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Ignacio Lores 2 0
Фраре Доменико 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Висентин Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1
Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:1 8 5 3 0 18 - 9 18
2. Тернана 1:0 8 5 1 2 11 - 9 16
3. Брешия 1:1 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
5. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Парма 0:0 8 3 4 1 13 - 10 13
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Асколи 1:1 8 2 4 2 9 - 10 10
11. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
12. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
13. Читтаделла 1:1 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
15. Венеция 1:2 8 2 2 4 10 - 12 8
16. Модена 1:1 8 2 1 5 8 - 10 7
17. Палермо 0:1 8 2 1 5 6 - 10 7
18. Пиза 0:0 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:1 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Тернана 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
4. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
5. Парма 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 1:1 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Палермо 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
9. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
12. Модена 1:1 4 2 0 2 6 - 5 6
13. Асколи 1:1 5 1 3 1 5 - 6 6
14. Бари 2:1 3 1 2 0 9 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 1:2 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 2:1 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 1:2 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 1:0 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 1:1 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Асколи 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 0:0 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
16. Читтаделла 1:1 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Модена 1:1 4 0 1 3 2 - 5 1
19. Палермо 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Бари Ди Чезаре Валерио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Брешия
    Ничья
    Читтаделла
    2.20
    4.50
    3.90
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