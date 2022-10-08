Тур: 8. Стадион: Марио Ригамонти.
1:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолАйе Флориан
32' Желтая карточкаАсенсио Рауль
41' Желтая карточкаIgnacio Lores
44' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
51' Желтая карточкаКассандро Томмазо
1:1
69' ГолАнтонуччи Мирко
79' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
90'+7
Ход матча
28'
1:0
32'
41'
44'
69'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
28
Бенали
Ахмед
11
Айе
Флориан
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Брешия
Читтаделла
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|3
|0.38
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.38
|Морео Стефано
|2
|0.25
|Галацци Николас
|1
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.13
|Ндой Эмануэле
|1
|0.13
|Олзер Джакомо
|1
|0.13
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|2
|0.25
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.25
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.25
|Беретта Джакомо
|1
|0.13
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Карачич Фран
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Ндой Эмануэле
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Тункара Мамаду
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1
Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|4.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|5.
|Фрозиноне
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|Венеция
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3