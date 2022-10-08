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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
28' Гол
Айе Флориан
32' Желтая карточка
Асенсио Рауль
41' Желтая карточка
Ignacio Lores
44' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
51' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
1:1
69' Гол
Антонуччи Мирко
79' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
90'+7
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
28
Бенали
Ахмед
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
6
Висентин
Сантьяго
15
Фраре
Доменико
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
30
Ignacio
Lores
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
Брешия
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 3 0.38
Бьянки Флавио 3 (1) 0.38
Морео Стефано 2 0.25
Галацци Николас 1 0.13
Бертаньоли Массимо 1 0.13
Ндой Эмануэле 1 0.13
Олзер Джакомо 1 0.13
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 2 0.25
Бальдини Энрико 2 (1) 0.25
Асенсио Рауль 2 (1) 0.25
Беретта Джакомо 1 0.13
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Карачич Фран 3 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ндой Эмануэле 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Ignacio Lores 2 0
Фраре Доменико 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Паван Никола 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1
Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
4. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
5. Фрозиноне 8 5 0 3 11 - 5 15
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. СПАЛ 2013 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
14. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
15. Беневенто 7 2 2 3 5 - 6 8
16. Венеция 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
13. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
14. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 2013 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Ignacio Lores получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Айе Флориан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 1:1 Читтаделла онлайн

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