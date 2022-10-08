Тур: 8. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
0:1
46' ГолАнтенуччи Мирко
49' Желтая карточкаАнтенуччи Мирко
56' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
59' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
59' Желтая карточкаПучино Раффаэле
1:1
70' ГолЧеккарони Пьетро
82' Желтая карточкаЙоронен Йессе
1:2
83' ПенальтиWalid Cheddira
Ход матча
46'
49'
59'
59'
70'
82'
83'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
13
Модоло
Марко
18
Каприле
Элия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Венеция
Бари
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.25
|Черышев Денис
|2
|0.25
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.13
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.13
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.13
|Новакович Андрия
|1
|0.13
|Йонсен Деннис
|1
|0.13
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|7
|0.88
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.63
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.38
|Белломо Никола
|1
|0.13
|Шедлер Орельен
|1
|0.13
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Сальседо Эдди
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|4
|0
|Риччи Джакомо
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Д'Эррико Андреа
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Малламо Алессандро
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2
Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0
Бари
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2013 2:2
Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:1
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|2.
|Тернана
|2:0
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|3.
|Брешия
|1:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|5.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Парма
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Асколи
|1:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|11.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|12.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|13.
|Читтаделла
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Беневенто
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|15.
|Венеция
|1:2
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|16.
|Модена
|1:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|17.
|Палермо
|0:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|18.
|Пиза
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Тернана
|2:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Парма
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Палермо
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|Модена
|1:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Асколи
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|Бари
|2:1
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|1:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Асколи
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|13.
|Пиза
|0:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|Читтаделла
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Модена
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|Палермо
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|4