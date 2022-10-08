Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

41' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

31' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Джианг Джихон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

25' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Jiajun Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

19' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

16' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

9' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Jiajun Liao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру