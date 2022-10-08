Тур: 22. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Ма Нин
0:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
27'
64'
68'
68'
76'
82'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
17
Shihao
Piao
45
Канте
Хосе
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
13
An
Ning
35
Jiajun
Liao
11
Chugui
Ye
38
Yongjia
Li
9
Hong
Gui
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
18 Hong Li
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
13 An NingЗащитник
-
35 Jiajun LiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Нападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
41 Junjie Wu
-
40 Yang Yang
-
37 Yongjun Wen
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Шицзячжуан
Гуанчжоу Фули
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|6
|0.3
|Oscar Taty Maritu
|5 (2)
|0.25
|Yifeng Zang
|3
|0.15
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.1
|Xinyu Liu1
|1
|0.05
|Zhe Jiang
|1
|0.05
|Kaimu Zheng
|1
|0.05
|Shihao Piao
|1
|0.05
|Yiming Yang
|1
|0.05
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.05
|Fuyu Ma
|1
|0.05
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|2
|0.1
|Tixiang Li
|1
|0.05
|Hong Gui
|1
|0.05
|Zhizhao Chen
|1
|0.05
|Chugui Ye
|1
|0.05
|Jihong Jiang
|1
|0.05
|Chun Lok Than
|1
|0.05
|Gong Zhang
|1
|0.05
|Chengru Wu
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Hong Li
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Канте Хосе
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jihong Jiang
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
4
36%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
5
31%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Забито
23
12
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
5
22%
4
33%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Пропущено
28
41
17 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
5
18%
6
15%
1-15
5
18%
8
20%
16-30
7
25%
9
22%
31-45
2
7%
8
20%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
5
18%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|19
|15
|1
|3
|41 - 14
|46
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|19
|11
|6
|2
|27 - 16
|39
|4.
|Шанхай СИПГ
|19
|10
|4
|5
|22 - 13
|34
|5.
|Хэнань Цзянье
|20
|10
|4
|6
|32 - 20
|34
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|19
|8
|8
|3
|28 - 15
|32
|7.
|Ченду Беттер Сити
|19
|8
|7
|4
|20 - 18
|31
|8.
|Бэйцзин Гоань
|19
|8
|6
|5
|29 - 27
|30
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|19
|8
|6
|5
|29 - 18
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|19
|6
|8
|5
|29 - 25
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|19
|5
|7
|7
|27 - 29
|22
|13.
|Шицзячжуан
|0:0
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|19
|6
|2
|11
|22 - 39
|20
|15.
|Ухань Цзалл
|19
|5
|2
|12
|22 - 38
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|19
|3
|3
|13
|11 - 27
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Хэнань Цзянье
|12
|7
|1
|4
|24 - 15
|22
|3.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Шицзячжуан
|0:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|14.
|Ухань Цзалл
|11
|2
|2
|7
|13 - 25
|8
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|16.
|Ченду Беттер Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|9
|0
|3
|26 - 12
|27
|3.
|Ченду Беттер Сити
|13
|7
|3
|3
|13 - 11
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|3
|3
|17 - 19
|15
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|8.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|10.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|12.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|13 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|12 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Гуанчжоу Фули
|Gong Zhang
|6
|Бэйцзин Гоань
|Чендун Чжан
|1 4